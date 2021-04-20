Ваге Петросян пожелал Арктическому плавучему университету семь футов под килем

На борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» с сегодняшнего дня начинает свою активную деятельность «Арктический плавучий университет» – уникальная морская экспедиция, в состав которой в этом году вошли 55 молодых ученых и студентов. Исследователи отправятся в Арктику за новыми знаниями и открытиями в условиях Баренцева моря.
Торжественные проводы в рейс состоялись сегодня на причале Соломбальского терминала с участием представителей администрации и правительства Архангельской области, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Северного (Арктического) федерального университета и других.
В этот раз участники «Арктического плавучего университета» отправятся из Архангельска к мысу Желания на Новой Земле, затем проследуют к Земле Франца-Иосифа, островам Хейса и Гукера, острову Нортбрук и вернутся обратно в Архангельск. Плавучим научным центром для участников экспедиции впервые станет дизель-электроход «Михаил Сомов».
В составе экспедиции – студенты, ординаторы, молодые ученые и научные сотрудники 15 российских вузов. Свои научные разработки и исследования они будут проводить под руководством ученых САФУ.
По словам организаторов, среди задач путешествия – получение новых знаний о состоянии арктических островов и архипелагов, подготовка молодых специалистов по специальностям арктической направленности, развитие международного научно-образовательного сотрудничества, а также продвижение историко-культурного и природного наследия Арктики.
От лица главы региона участников экспедиции поздравил первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян. Он отметил, что «Арктический плавучий университет» – это дань памяти и признание заслуг нескольких поколений ученых, площадка для получения новых знаний и своеобразная кузница кадров для молодых исследователей. Кроме того, экспедиции укрепляют международные связи внутри научного сообщества, что имеет большое значение для нашего региона.
— Мы гордимся тем, что такой масштабный научно-образовательный проект, который отмечен и Президентом России, имеет прописку в Архангельской области. Именно из столицы Поморья к полярным широтам отправляются крупные исследовательские экспедиции, и в очередной раз мы доказываем, что Арктика – это наше достояние, – сказал Ваге Петросян.
Завершить экспедицию и вернуться в Архангельск «Арктический плавучий университет» планирует к концу июня.