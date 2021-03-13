Офису политсовета «Единой России» в Архангельске угрожали подрывом

Вчера во второй половине дня в офис политсовета АРО «Единая Россия», что располагается на Набережной Северной Двины, д. 96, поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве. «Террористы» никаких дополнительных требований (отказ от участия в выборах в Госдуму, немедленное освобождение Навального, установка бюста Сталина на площадке перед мэрией и т.п.) не выдвигали.
Однако в доме, кроме непосредственно офиса политической партии, находится еще несколько учреждения, в том числе, социальных, плюс жилые квартиры. Поэтому недавно вступивший в должность секретарь исполкома Дмитрий Дорофеев принял решение о немедленной эвакуации и сообщил о сигнале спецслужбам.
Комплексная проверка здания показала – мин нет. Налицо ставшее, увы, привычным телефонное хулиганство. Теперь с политическим душком…