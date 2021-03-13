Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Офису политсовета «Единой России» в Архангельске угрожали подрывом

Вчера во второй половине дня в офис политсовета АРО «Единая Россия», что располагается на Набережной Северной Двины, д. 96, поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве. «Террористы» никаких дополнительных требований (отказ от участия в выборах в Госдуму, немедленное освобождение Навального, установка бюста Сталина на площадке перед мэрией и т.п.) не выдвигали.

Однако в доме, кроме непосредственно офиса политической партии, находится еще несколько учреждения, в том числе, социальных, плюс жилые квартиры. Поэтому недавно вступивший в должность секретарь исполкома Дмитрий Дорофеев принял решение о немедленной эвакуации и сообщил о сигнале спецслужбам.

Комплексная проверка здания показала – мин нет. Налицо ставшее, увы, привычным телефонное хулиганство. Теперь с политическим душком…

 

21 апрель 07:12 | : Политика / Скандалы

Главные новости


НТВ, которого нет. И не было...
СССР, Гагарин… и моя бабушка. С нелюбовью о космосе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (226)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20