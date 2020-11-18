«Кто, кроме меня?». Путин подписал закон об обнулении

Вчера президент РФ подписал Закон об обнулении президентских сроков. Иными словами, это дает ему право избираться на высший пост в стране, как минимум, еще два раза (если будет на то личное желание).
Сейчас Владимиру Путину 68 лет, его текущая каденция заканчивается в 2024 году. Президент в России избирается на 6 лет. Дальше простая арифметика...
По российской Конституции один человек не может занимать пост главы государства более двух раз. Однако, согласно одной из принятых поправок к основному закону страны, принятой по результатам прошлогоднего референдума, данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений к Конституции.
Кроме Путина, должность президента в новой России занимали Борис Ельцин (два срока) и Дмитрий Медведев (один срок).
В новом законе также прописано, что президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства либо вида на жительство, за исключением случаев, когда кандидаты были гражданами иностранного государства, принятого в состав РФ (полностью или частично).
Напомним, что на референдуме прошлого года, где главным вопросом по умолчанию было обнуление президентских сроков, «за» проголосовали 77.92% участников.