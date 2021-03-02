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Архангельским чиновникам советуют приготовиться к увольнениям

Заявление об уменьшении количества государственных служащих накануне, 30 марта, сделал руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.


 По информации, представленной Дмитрием Григоренко, к концу марта 2021 года численность госаппарата сокращена почти на десять процентов. При этом руководитель аппарата правительства России подчеркнул, что уже сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.


 Также сокращена штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности. Подобное сокращение числа госсужащих является одним из самых масштабных за последние годы.


Впрочем, горевать об их судьбе пока рано. По действующему законодательству уволенный в связи с ликвидацией штатной единицы госслужащий в течении полугода, если не устроился на новую работу, продолжает получать прежнюю зарплату в полном объеме. Просто так, ни за что…


 Напомним, 16 ноября прошлого года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России. В рамках этой реформы будет организовано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях. ​


 

31 март 12:29 | : Политика

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