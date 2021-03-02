Архангельская журналистка решила замахнуться на кресло мэра Котласа

О своем решении Светлана Дейнеко сообщила через соцсети. За несколько дней до этого она объявила о роспуске творческого коллектива «KOT’News» (котласское сетевое телевидение) и приостановке работы самого агентства, где является директором и соучредителем. Упоминались возникшие «непримиримые разногласия».
Фамилия Дейнеко уже появилась в списке заявителей на конкурсный отбор нового главы Котласа, назначенного на 15 апреля. Примечательно, что фамилия временного главы южной столицы Поморья Александра Бурбаха там отсутствует за два дня до конца подачи документов.
Архангельские коммунисты устами депутата АОСД Леонида Таскаева уже выразили журналистке свою политическую и моральную поддержку. Впрочем, судя по постам в соцсетях, они сами не очень верят в успех своего фаворита, намекая, что все будет решаться не в Котласе, а в Архангельске.
Напомним, в свое время Светлана Дейнеко возглавляла котласское городское телевидение, но потом на несколько лет уехала в Архангельск, где трудилась редактором телеканала «Регион 29». Вернулась год назад под создание агентства «KOT’News», которое с первых дней занялось безудержной критикой местной власти и борьбой со своим главным конкурентом на информационном рынке – «Котлас-ТВ». Наблюдатели от редакции считают, что за всем этим стоят интересы пока-еще депутат Госдумы Андрея Палкина.
О роли Светланы Дейнеко и ее агентства в судьбе экс-главы Котласа Андрея Бральнина читайте здесь.