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Москвичи голосуют за Лубянку без идола

Напомним, некоторое время назад группа деятелей политики и культуры левопатриотического толка обратилась к властям с петицией о возвращении на Лубянскую площадь свергнутого в августе 91-го Феликса Дзержинского.

А что на этот счет думают хозяева города москвичи?

Женщины чаще голосуют за Лубянскую площадь без памятника, мужчины — за железного Феликса. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы.

Треть москвичей предлагает оставить Лубянку без памятника (34%). 28% хотели бы видеть на площади памятник Феликсу Дзержинскому, почти каждый пятый — Александру Невскому (19%). Еще 19% затруднились с ответом.

Мужчины чаще поддерживают установку памятника Дзержинскому (36%), женщины предлагают оставить площадь без монумента (37%). Москвичи до 34 лет также чаще поддерживают идею Лубянки без памятника (37%). А граждане старше 45 лет чаще всех голосуют за памятник Феликсу Дзержинскому (44%): «Не надо было его сносить. История есть история».

20 февраль 12:23 | : Политика

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