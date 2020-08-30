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Деньги и спорт. Михаил Федотов выступил в защиту спортивных интересов детей Маймаксы

Депутат Архангельской городской Думы Михаил Федотов (фракция «Единая Россия») считает, что перевод спортивной школы имени П.В. Усова из центра города в округ Варавино-Фактория лишит маймаксанских детей возможности заниматься спортом, так как они не смогут посещать её из-за больших переездов. Народный избранник призвал руководство города и арендодателя найти компромисс, чтобы школьники с окраинных территорий Архангельска могли и дальше заниматься акробатикой.

За помощью к депутату обратились жители Маймаксанского округа, родители, дети которых занимаются акробатикой в спортивной школе имени П.В. Усова. Они обеспокоены её переводом в новый ФОК на Варавино-Фактория.

О ситуации с этим ФОКом наша редакция уже писала. Дело не только в его удаленности, неудобной даже для юных спортсменов, проживающих в центре Архангельска, но и конструкции самого здания, не позволяющей полноценно заниматься акробатикой.

Сейчас школа находится во Дворце спорта на площади Профсоюзов. Туда из Маймаксы ещё можно добраться в час пик. Если же школу переведут в округ Варавино-Фактория, то, по словам родителей, им придётся «похоронить» многолетние старания детей.

Даже сейчас юным спортсменам приходится тратить на дорогу минут 40 как минимум. Новый путь выльется в 2-3 часа, дети с тренировки возвращаются домой уже в ночи. Плюс пересадка, стоимость проезда автоматически увеличивается в два раза.

Михаил Федотов отметил, что есть и другая причина беспокойства родителей. В новом ФОКе отсутствуют условия для занятий спортивной акробатикой. Он строился как гимнастический ФОК. Высота до нижней балки под потолком составляет примерно четыре метра. А для занятий акробатикой требуется семь метров. Так что для детей это просто небезопасно: - Почему спортшколу переводят на Варавино-Факторию? Причина в деньгах. По информации родителей, ООО «Дворец Спорта» (эта организация арендует всё здание у Федерации профсоюзов Архангельской области) планирует увеличить стоимость аренды с 2,2 млн. руб. (в 2019 году) до 3,7 млн. руб. в нынешнем году. Сумма немалая и чем вызвано такое резкое повышение арендной платы – отдельный вопрос. Главное другое: нельзя бездумно и цинично ставить на разные чаши весов деньги и спортивное будущее наших детей.

А еще у спортивной акробатики есть своя специфика – групповые номера синхронизируются годами. Команды состоят из двоек, троек и четверок спортсменов. Они не взаимозаменяемые. Есть деление на «верхних», «средних» и «нижних». Если прекращает заниматься хотя бы один человек, то команда распадается. Сейчас под угрозой многолетний труд как тренеров, так и спортсменов.

Михаил Федотов: - Как сказать ребёнку, что все его многолетние труды, занятия спортом в течение шести лет придётся забыть и прекратить?

Депутат настроен искать компромисс в сложившейся ситуации. Для этого он намерен обращаться с официальными запросами к арендатору помещения во Дворце Спорта и главе Архангельска Дмитрию Мореву с просьбой рассмотреть другие варианты решения вопроса, чтобы дети с окраинных территорий Архангельска могли и дальше заниматься акробатикой.  

06 февраль 08:24 | : Политика / Экономика

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