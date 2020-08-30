Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ФОК на Варавино-Фактория – далеко, низко… неудобно

Появление нового физкультурно-оздоровительного комплекса в столице региона, безусловно, новость из разряда позитивных. Однако ФОК в округе Варавино-Фактория уже вызвал нарекание у родителей юных спортсменов, занимающихся акробатикой. С чего вдруг? Оказывается, при его строительстве не были учтены нюансы этого вида спорта. Разбирается в ситуации депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:

- В понедельник встретилась с родителями, чьи дети занимаются акробатикой в архангельском Дворце спорта. Обратившиеся ко мне взрослые противятся переводу юных спортсменов в новый ФОК в округ Варавино-Фактория. И причин для недовольства две - географическая и техническая.

В отдаленный от центра города район многие дети просто не будут успевать добираться после школы к началу своих тренировок. Родители уже высчитали время пути на автобусе от площади Профсоюзов - 40 минут в одну сторону. Автомобильные пробки по направлению к южной части города тоже всем известны. В связи с этим бОльшая часть из сотни семей уже высказала намерение отказаться от продолжения занятий. Отсюда родилась ещё одна проблема. Акробатика - спорт групповой, и из-за ухода одних спортсменов пострадают другие, потому что распадутся наработанные «тройки». Рискует развалиться вся нынешняя архангельская акробатика, имеющая всероссийские и международные успехи, между прочим...

Техническая причина вопроса не менее серьёзна. Акробатам, как известно, важна высота спортзала. В новом ФОКе под потолком проходят балки, высота до нижних - 4,8. А в акробатике «рабочая высота» должна составлять 7 метров. Получается, не будет выдержана техника безопасности. И ФОК в этом не виноват - строился он исключительно как гимнастический.

Что ж, буду разбираться и выяснять, как чиновники планируют «втиснуть» 4 вида спорта в один зал ФОКа на Варавино - акробатику, батут, спортивную и художественную гимнастики. То, что в городе появился новый спортивный объект, не означает, что в старых нужно загубить наработанное. Муниципалитет и областные власти, по моему мнению, должны договориться с профсоюзами, чтобы сохранить возможность для юных спортсменов заниматься в удобном зале Дворца спорта.

Кстати, об удаленности нового спортивного сооружения от центра города как помехе в его использовании говорил в декабрьском интервью нашему изданию депутат АрхГорДумы Вячеслав Широкий.

03 февраль 08:09 | : Скандалы

Главные новости


Революция снеговичков. Предисловие к воскресному митингу
Занимательная пиромания-2

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (38)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20