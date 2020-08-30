ФОК на Варавино-Фактория – далеко, низко… неудобно

Появление нового физкультурно-оздоровительного комплекса в столице региона, безусловно, новость из разряда позитивных. Однако ФОК в округе Варавино-Фактория уже вызвал нарекание у родителей юных спортсменов, занимающихся акробатикой. С чего вдруг? Оказывается, при его строительстве не были учтены нюансы этого вида спорта. Разбирается в ситуации депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:
- В понедельник встретилась с родителями, чьи дети занимаются акробатикой в архангельском Дворце спорта. Обратившиеся ко мне взрослые противятся переводу юных спортсменов в новый ФОК в округ Варавино-Фактория. И причин для недовольства две - географическая и техническая.
В отдаленный от центра города район многие дети просто не будут успевать добираться после школы к началу своих тренировок. Родители уже высчитали время пути на автобусе от площади Профсоюзов - 40 минут в одну сторону. Автомобильные пробки по направлению к южной части города тоже всем известны. В связи с этим бОльшая часть из сотни семей уже высказала намерение отказаться от продолжения занятий. Отсюда родилась ещё одна проблема. Акробатика - спорт групповой, и из-за ухода одних спортсменов пострадают другие, потому что распадутся наработанные «тройки». Рискует развалиться вся нынешняя архангельская акробатика, имеющая всероссийские и международные успехи, между прочим...
Техническая причина вопроса не менее серьёзна. Акробатам, как известно, важна высота спортзала. В новом ФОКе под потолком проходят балки, высота до нижних - 4,8. А в акробатике «рабочая высота» должна составлять 7 метров. Получается, не будет выдержана техника безопасности. И ФОК в этом не виноват - строился он исключительно как гимнастический.
Что ж, буду разбираться и выяснять, как чиновники планируют «втиснуть» 4 вида спорта в один зал ФОКа на Варавино - акробатику, батут, спортивную и художественную гимнастики. То, что в городе появился новый спортивный объект, не означает, что в старых нужно загубить наработанное. Муниципалитет и областные власти, по моему мнению, должны договориться с профсоюзами, чтобы сохранить возможность для юных спортсменов заниматься в удобном зале Дворца спорта.
Кстати, об удаленности нового спортивного сооружения от центра города как помехе в его использовании говорил в декабрьском интервью нашему изданию депутат АрхГорДумы Вячеслав Широкий.