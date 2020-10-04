Несистемная оппозиция провоцирует губернатора Цыбульского на объединение с НАО

Региональное отделение партии ПАРНАС распространило заявление, в котором подталкивает главу Архангельской области к скорейшему объединению с Ненецким автономным округом.
Свою позицию оппозиционеры мотивируют тем, что их партия всегда стояла за то, чтобы Российская Федерация «состояла из крупных, экономически самостоятельных субъектов».
«Архангельская область за счет объединения могла бы получить выход к Северному морскому пути, [возможности], которые полноценно Ненецкий округ тоже не сможет самостоятельно реализовывать в силу отсутствия квалифицированных специалистов в науке и малочисленности населения», - говорится в обращение.
Впрочем, дальше в документе следуют нападки на слишком, по их мнению, привилегированное положение жителей малонаселенного округа по сравнению с их соседями: «Сравните подушевой ВРП (валовый региональный продукт) – в Архангельской области 465 тысяч рублей, а у НАО - 6,95 миллиона рублей. При этом в первом регионе живет 1,1 миллиона человек, а во втором – 44 тысячи человек».
Напомним, в мае месяце главы двух соседних регионов (в ранге и.о.) заявили о подготовке референдума по вопросу объединения. Однако этот план вызвал резко негативный отклик у заполярных избирателей. Чуть позже Юрий Бездудный заявил, что этот вопрос с повестки дня снимается. Александр Цыбульский его поддержал, но с оговоркой, что время к объединению еще не пришло.
Наблюдатели считают странным – с чего бы ПАРНАС, как правило находящийся в оппозиции к любым проектам, исходящим от исполнительной власти и партии «Единая Россия», вдруг начинает поддерживать начинание, вызвавшее самые горячие споры в обществе.