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Виктор Павленко: Комсомол – в сердце навсегда

      16 сентября 1920 года в Архангельске открылся 1-й губернский съезд РКСМ. Последний 1-й секретарь Архангельского обкома ВЛКСМ Виктор Павленко поздравляет всех комсомольцев региона со 100-летием образования областной комсомольской организации.  

 

        История комсомольской организации - это целая эпоха в жизни страны. Через эту школу жизни прошли 200 млн. человек - это была боевая, трудовая кузница кадров. Каждое из поколений комсомольцев внесло в историю нашей Родины свою неповторимость, свою биографию, свое мужество и труд.

         Комсомол – это организация уникальная по динамичности, мобильности и массовости. Он учил партнерству и коллективизму, помогал развить лидерские качества, давал возможность реализовать себя в самых разных сферах, помогал состояться, найти себя. Именно тот комсомол — светлый и радостный, героический и беззаветный — всегда будет жить в наших сердцах!

          Комсомольцев бывших не бывает. Среди них сегодня те, кто управляет страной, определяет пути развития и двигает новые проекты – каждый на своем месте. Все они получили в комсомоле огромнейший опыт работы и жизни, обширные знания, которые смогли применить на практике. Мы жили и работали в переходный период жизни государства – и вынесли его на себе. Думаю, в этом наша историческая миссия. И как бы история не оценивала наши поступки, они всегда были направлены на служение Отечеству. Не зря в нашей любимой комсомольской песне поется: «Прежде думай о Родине, потом о себе!». Так всегда было и так всегда будет! Поздравляю с праздником всех комсомольцев!

 

15 сентябрь 12:00 | : Политика

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