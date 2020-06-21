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Цыбульский на 13-м месте среди губернаторов по популярности в соцсетях

Такое положение нового главы Архангельской области эксперты Центра политической конъюнктуры напрямую связывают с его участием в предвыборной кампании.

Первые три места в рейтинге занимают скандально известный Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Сергей Собянин (Москва) и Радий Хабиров (Башкортостан).

Интересно другое – в рейтинге позитивных новостей Александр Цыбульский, выигравший выборы с почти 70-процентным результатом, занимает лишь 79-е место (из 85-ти), а в негативном - 8-е.

Популярность политика – она такая…

15 сентябрь 11:52 | : Политика

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