Цыбульский на 13-м месте среди губернаторов по популярности в соцсетях

Такое положение нового главы Архангельской области эксперты Центра политической конъюнктуры напрямую связывают с его участием в предвыборной кампании.
Первые три места в рейтинге занимают скандально известный Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Сергей Собянин (Москва) и Радий Хабиров (Башкортостан).
Интересно другое – в рейтинге позитивных новостей Александр Цыбульский, выигравший выборы с почти 70-процентным результатом, занимает лишь 79-е место (из 85-ти), а в негативном - 8-е.
Популярность политика – она такая…