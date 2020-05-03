Мэром Архангельска может стать не каждый. А кто?

Городской Думой областной столицы сформирована комиссия по отбору кандидатов на пост градоначальника.
Напомним, с 2015 года в Архангельской области отменены (приостановлены?) прямые выборы глав МО. Теперь победителей определяет сводная комиссия из 4 местных депутатов и у представителей областной администрации.
В первую каденцию комиссия по отбору достаточно либерально подошла к отбору кандидатов, в число участников попали даже блогеры. Такая тенденция сохранится и на этот раз.
Тем не менее, каждый, кто захочет попробовать свои силы (или потешить амбиции) должен представлять, какими качествами он должен обладать, а при каких обстоятельствах лучше не пытаться.
То, что сразу закрывает «крестовый поход» в муниципальную власть:
- возраст моложе 21-го года;
- признание гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- наличие непогашенной судимости, а также решения суда о лишении права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока.
А вот список умений и знаний, которые члены комиссии будут выявлять у каждого претендента при личном контакте (представителя послать не получится):
- знания о направлениях деятельности муниципального образования, состоянии и проблемах развития муниципального образования;
- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального управления, использовать их в своей работе;
- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального образования в целом;
- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;
- навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, разрабатывать нормативные правовые акты и т.п.);
- навыки в области использования современных информационных технологий, компьютерной и другой оргтехники;
- способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
- наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
- общая грамотность;
- умение работать с электронными справочными правовыми базами;
- выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
- умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
- навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
- способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этнонациональные и этноконфессиональные особенности;
- владение навыками межкультурной коммуникации;
- навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе;
- умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
- умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
Кроме вышеперечисленного, безусловно будет учитываться образовательный уровень и трудовой стаж кандидата.
Обладаете всеми вышеперечисленными качествами (кроме отрицательных)? Тогда WELCOME!
Напоминаем, документы на участие в конкурсе принимаются до конца сентября.
(кадр из к/ф: «Изо всех сил»)