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Мэром Архангельска может стать не каждый. А кто?

Городской Думой областной столицы сформирована комиссия по отбору кандидатов на пост градоначальника.

Напомним, с 2015 года в Архангельской области отменены (приостановлены?) прямые выборы глав МО. Теперь победителей определяет сводная комиссия из 4 местных депутатов и у представителей областной администрации.

В первую каденцию комиссия по отбору достаточно либерально подошла к отбору кандидатов, в число участников попали даже блогеры. Такая тенденция сохранится и на этот раз.

Тем не менее, каждый, кто захочет попробовать свои силы (или потешить амбиции) должен представлять, какими качествами он должен обладать, а при каких обстоятельствах лучше не пытаться.

То, что сразу закрывает «крестовый поход» в муниципальную власть:

- возраст моложе 21-го года;

- признание гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- наличие непогашенной судимости, а также решения суда о лишении права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока.

А вот список умений и знаний, которые члены комиссии будут выявлять у каждого претендента при личном контакте (представителя послать не получится):

- знания о направлениях деятельности муниципального образования, состоянии и проблемах развития муниципального образования;

- навыки долгосрочного планирования;

- навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;

- умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального управления, использовать их в своей работе;

- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального образования в целом;

- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;

- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;

- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;

- навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, разрабатывать нормативные правовые акты и т.п.);

- навыки в области использования современных информационных технологий, компьютерной и другой оргтехники;

- способность ориентироваться в нормативных правовых актах;

- наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;

- общая грамотность;

- умение работать с электронными справочными правовыми базами;

- выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;

- умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;

- навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;

- способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этнонациональные и этноконфессиональные особенности;

- владение навыками межкультурной коммуникации;

- навыки разрешения конфликтных ситуаций;

- умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе;

- умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;

- умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.

Кроме вышеперечисленного, безусловно будет учитываться образовательный уровень и трудовой стаж кандидата.

Обладаете всеми вышеперечисленными качествами (кроме отрицательных)? Тогда WELCOME!

Напоминаем, документы на участие в конкурсе принимаются до конца сентября.

(кадр из к/ф: «Изо всех сил»)  

10 сентябрь 13:37 | : Политика

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