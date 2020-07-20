Еще один «орловский» министр покинул правительство Архангельской области

Это Олег Полухин, возглавлявший министерство образования всего-то с февраля текущего года.
Его имя, а также биографические данные тихо и незаметно исчезли с официального сайта правительства региона.
Пока его обязанности будет исполнять Юрий Гнедышев.
Редакция давно обратила внимание, что такие отставники часто вливаются в новую команду своего бывшего шефа на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Увы, в данном конкретном случае это другая история, Полухин по своей профессиональной специфике никак не вписывается в судостроение. По мнению наших коллег из ИА «Эхо севера», он, скорее всего, вернется на старое место работы – в Морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.