Цыбульский и Вакорин стали лидерами губернаторской гонки по финансам

Причем значительно в сравнении с другими кандидатами на высший пост в регионе. Что свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Архангельского облизбиркома.
На счет временно исполняющего обязанности губернатора зачислено 45 млн. рублей. К настоящему моменту уже потрачен 21 млн. Из них непосредственно на выпуск печатной, наружной и другой агитационной продукции 3.8 млн. рублей. А вот 15 млн. ушли на загадочную графу расходов «и другие работы (услуги)».
Впрочем, как пишет сегодня издание news29.ru, расходы на наглядную агитацию главного претендента на губернаторский пост, судя по всему, вырастут в самое ближайшее время – вандалы стали ее уничтожать вместе с остеклением остановок общественного транспорта в столице региона. Владельцем рекламных площадей является компания «Факел», в структуру которой входит и вышеупомянутое интернет-издание.
Интересно, что на днях Александр Цыбульский, объясняя свой отказ от участия в телевизионных дебатах, заявил, что лично он не собирается вести активную агитационную кампанию, предпочитая тратить время на выполнение своих служебных функций.
Интересно так же, что второй по наполняемости избирательный фонд из шести кандидатов, участвующих в гонке, у… Николая Вакорина. Скромного пенсионера МВД какие-то доброжелатели одарили почти 11 миллионами на проведение агитационной кампании.