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Кандидата Мандрыкина остановили на взлете

Избирком Архангельской области снял с пробега кандидата от партии «Яблока», поддержанного движением «СтопШиес», Олега Мандрыкина.

Как мы и прогнозировали, в представленных им списках поддержки муниципальных депутатов обнаружились серьезные нарушения – двойные подписи плюс неполный охват районов области.

Однако в историю северодвинский риелтор уже вошел тем, что ухитрился обольстить чуть ли не всех депутатов Ненецкого округа. Интересно, что в своем родном городе за него рискнул отдать голос всего лишь один человек.

Из окончательного списка участников осенних выборов также выбыл Юрий Шевелев, его мнение о муниципальном фильтре с поморской спецификой читайте здесь.

Окончательный состав предвыборной гонки выглядит так:

  • Вакорин Николай Сергеевич,
  • Есипов Андрей Николаевич,
  • Пивков Сергей Анатольевич,
  • Тюкина Айман Кожантаевна,
  • Цыбульский Александр Витальевич
  • Чиркова Ирина Александровна.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать – основная борьба развернется между двумя последними фамилиями…

04 август 13:15 | : Политика

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