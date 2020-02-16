Кандидата Мандрыкина остановили на взлете

Избирком Архангельской области снял с пробега кандидата от партии «Яблока», поддержанного движением «СтопШиес», Олега Мандрыкина.
Как мы и прогнозировали, в представленных им списках поддержки муниципальных депутатов обнаружились серьезные нарушения – двойные подписи плюс неполный охват районов области.
Однако в историю северодвинский риелтор уже вошел тем, что ухитрился обольстить чуть ли не всех депутатов Ненецкого округа. Интересно, что в своем родном городе за него рискнул отдать голос всего лишь один человек.
Из окончательного списка участников осенних выборов также выбыл Юрий Шевелев, его мнение о муниципальном фильтре с поморской спецификой читайте здесь.
Окончательный состав предвыборной гонки выглядит так:
Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать – основная борьба развернется между двумя последними фамилиями…