Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовились встретить праздники – Первомай и День Победы. Тоже нужное и хлопотное дело…

Так, в Архангельске прошел гала-концерт лауреатов фестиваля «Молоды душой». Название говорит само за себя – на сцену выходили люди элегантного возраста. Это был 11-й гала-концерт, собравший лучшие коллективы ветеранов Архангельска в городском культурном центре.

Открыла концерт любимая многими песня из кинофильма «Дайте жалобную книгу» в исполнении вокального ансамбля «Снежица». Руководитель коллектива Елена Сопилова отметила, что участники фестиваля сохраняют любовь к музыке с юности, и их выступления до сих пор радуют слушателей.

Председатель городского парламента Иван Воронцов в своей короткой речи сказал, что участие ветеранов в таких мероприятиях, особенно накануне Дня Победы, демонстрирует их неугасающую энергию:

- Отрадно, что пожилые люди находят себя в песнях и танцах, репетируют, ищут концертные костюмы и участвуют в мероприятиях накануне Дня Победы. Вы все, дорогие участники фестиваля, вдохновляете нас своими творческими успехами и активной жизненной позицией. С наступающими праздниками, с Днём Великой Победы!

Теплые слова к участникам нашлись и у депутата Натальи Братиной:

- Песни тех лет всем знакомы, всеми любимы. Наши участники бесконечно талантливы. И всем хочется пожелать огромного творческого пути, долголетия и крепкого здоровья!

А теперь от старых к малым.

В "Центре развития ребёнка - детском саду №173 "Подснежник" прошел замечательный конкурс чтецов. Юные таланты из детских садов территориального округа Варавино-Фактория продемонстрировали свои умения в чтении стихов на тему "О родине, о подвиге, о славе".

Деятельное участие в культурно-патриотическом мероприятии принял заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин. ОН вручил победителям конкурса и их наставникам – воспитателям – памятные подарки.

Комментарий от Рима Мукамилевича:

- Сегодняшний конкурс чтецов в детском саду №173 стал настоящим праздником патриотизма и детского таланта. Было очень приятно видеть, с каким вдохновением ребята читали стихи о Родине, о подвигах наших героев, о славе Отечества. Эти юные чтецы – наше будущее, и очень важно с ранних лет прививать им любовь к своей стране, уважение к её истории. Я рад, что смог лично поздравить участников и вручить подарки победителям и их замечательным воспитателям. Спасибо всем организаторам и родителям за этот прекрасный день!

И важное, что стоит сохранить.

График приёма граждан депутатами фракции «Единая Россия»:

 2 мая с 13.00 до 15.00 — депутат Максим Хохулин, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);

 2 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Илья Жердев, по адресу - ул. Лесотехническая, д.1, корп.1, пом.2 (запись на приём по телефону 89027009295);

 3 мая с 12.00 до 13.00 — депутат Елена Ануфриева, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);

 3 мая с 14.00 до 16.00 - депутат Алексей Бельков, по адресу - ул. Беломорской флотилии, д.8, 1-й этаж, Соломбальская библиотека;

 4 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Ольга Шананина, по адресу - пр. Ломоносова, д.30, каб. 35 (здание Ломоносовской администрации) (запись на приём по телефону 89210827827);

 4 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Михаил Орлов, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" (запись на приём по телефону 89027009295);

 5 мая с 15.00 до 16.00 — депутат Кристина Саблина, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);

 8 мая с 11.00 до 13.00 — председатель городской Думы Иван Воронцов, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);

 8 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Ксения Корюкина, по адресу - ул. Тимме, д.17, корп.1 (запись на приём по телефону 89027009295);

 1 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Михаил Орлов, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" (запись на приём по телефону 89027009295);

 2 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Михаил Иванов, по адресу - ул. Воронина, д.29, корп.2, оф.5, 2-й эт. (запись на приём по телефону 89027009295).

 5 мая с 15.00 до 16.30 — депутат Ксения Корюкина, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);

 7 мая с 10.00 до 11.00 — депутат Аркадий Пороховник, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);

 8 мая с 16.00 до 18.00 - заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" (запись на приём по телефону 89027009295);

 9 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Наталья Братина, по адресу - ул. Дежневцев, д.14, каб.9 (запись на приём по телефону 89027009295);

 9 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Михаил Иванов, по адресу - ул. Воронина, д.29, корп.2, оф.5, 2-й эт. (запись на приём по телефону 89027009295). 

02 май 12:35 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая
Воруют ВСЕ. Почему фильм «Дело» не доходит до зрителя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (18)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20