Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовились встретить праздники – Первомай и День Победы. Тоже нужное и хлопотное дело…

Так, в Архангельске прошел гала-концерт лауреатов фестиваля «Молоды душой». Название говорит само за себя – на сцену выходили люди элегантного возраста. Это был 11-й гала-концерт, собравший лучшие коллективы ветеранов Архангельска в городском культурном центре.

Открыла концерт любимая многими песня из кинофильма «Дайте жалобную книгу» в исполнении вокального ансамбля «Снежица». Руководитель коллектива Елена Сопилова отметила, что участники фестиваля сохраняют любовь к музыке с юности, и их выступления до сих пор радуют слушателей.

Председатель городского парламента Иван Воронцов в своей короткой речи сказал, что участие ветеранов в таких мероприятиях, особенно накануне Дня Победы, демонстрирует их неугасающую энергию:

- Отрадно, что пожилые люди находят себя в песнях и танцах, репетируют, ищут концертные костюмы и участвуют в мероприятиях накануне Дня Победы. Вы все, дорогие участники фестиваля, вдохновляете нас своими творческими успехами и активной жизненной позицией. С наступающими праздниками, с Днём Великой Победы!

Теплые слова к участникам нашлись и у депутата Натальи Братиной:

- Песни тех лет всем знакомы, всеми любимы. Наши участники бесконечно талантливы. И всем хочется пожелать огромного творческого пути, долголетия и крепкого здоровья!

А теперь от старых к малым.

В "Центре развития ребёнка - детском саду №173 "Подснежник" прошел замечательный конкурс чтецов. Юные таланты из детских садов территориального округа Варавино-Фактория продемонстрировали свои умения в чтении стихов на тему "О родине, о подвиге, о славе".

Деятельное участие в культурно-патриотическом мероприятии принял заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин. ОН вручил победителям конкурса и их наставникам – воспитателям – памятные подарки.

Комментарий от Рима Мукамилевича:

- Сегодняшний конкурс чтецов в детском саду №173 стал настоящим праздником патриотизма и детского таланта. Было очень приятно видеть, с каким вдохновением ребята читали стихи о Родине, о подвигах наших героев, о славе Отечества. Эти юные чтецы – наше будущее, и очень важно с ранних лет прививать им любовь к своей стране, уважение к её истории. Я рад, что смог лично поздравить участников и вручить подарки победителям и их замечательным воспитателям. Спасибо всем организаторам и родителям за этот прекрасный день!

И важное, что стоит сохранить.

График приёма граждан депутатами фракции «Единая Россия»:



2 мая с 13.00 до 15.00 — депутат Максим Хохулин, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);



2 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Илья Жердев, по адресу - ул. Лесотехническая, д.1, корп.1, пом.2 (запись на приём по телефону 89027009295);



3 мая с 12.00 до 13.00 — депутат Елена Ануфриева, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);



3 мая с 14.00 до 16.00 - депутат Алексей Бельков, по адресу - ул. Беломорской флотилии, д.8, 1-й этаж, Соломбальская библиотека;



4 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Ольга Шананина, по адресу - пр. Ломоносова, д.30, каб. 35 (здание Ломоносовской администрации) (запись на приём по телефону 89210827827);



4 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Михаил Орлов, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" (запись на приём по телефону 89027009295);



5 мая с 15.00 до 16.00 — депутат Кристина Саблина, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);



8 мая с 11.00 до 13.00 — председатель городской Думы Иван Воронцов, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);



8 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Ксения Корюкина, по адресу - ул. Тимме, д.17, корп.1 (запись на приём по телефону 89027009295);



1 мая с 16.00 до 18.00 - депутат Михаил Орлов, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" (запись на приём по телефону 89027009295);



2 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Михаил Иванов, по адресу - ул. Воронина, д.29, корп.2, оф.5, 2-й эт. (запись на приём по телефону 89027009295).



5 мая с 15.00 до 16.30 — депутат Ксения Корюкина, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);



7 мая с 10.00 до 11.00 — депутат Аркадий Пороховник, приём в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева по адресу: набережная Северной Двины, д.96 (телефон для записи 20-14-13);



8 мая с 16.00 до 18.00 - заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" (запись на приём по телефону 89027009295);



9 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Наталья Братина, по адресу - ул. Дежневцев, д.14, каб.9 (запись на приём по телефону 89027009295);



9 мая с 15.00 до 17.00 - депутат Михаил Иванов, по адресу - ул. Воронина, д.29, корп.2, оф.5, 2-й эт. (запись на приём по телефону 89027009295).