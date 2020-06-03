Мнение: Бог, брак, семья - идеология новой Конституции

Вносимые в Конституцию поправки призваны сбалансировать Основной закон России путем их общенародной легитимации, заявил в эфире телеканала «Спас» заместитель главы Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
Аналитик полагает, что предложенные Владимиром Путиным поправки вносят принципиальные изменения в Конституцию России. Обновленный вариант Основного закона можно назвать Конституцией переходного периода, поскольку эти поправки демонстрируют переход России от колониального либерализма к полноценному суверенитету.
По мнению эксперта, этот переход является «исторической неизбежностью». «Он должен был произойти, хотя это медленный процесс. Нужно помнить, что в новой редакции мы имеем гибридную Конституцию. В ней сохранены рудименты Конституции 1993 года», — считает А.В. Щипков.
Принципиальным отличием новой Конституции от Конституции 1993 года будет ее народная легитимация на общероссийском референдуме. Поправки, одобренные народом, будут абсолютно легитимными.
Говоря о характере поправок, Александр Щипков предложил разделить их на несколько типов: юридические, культурно-исторические, социальные и политические.
Важнейшей поправкой юридического характера эксперт считает признание приоритета национального права над международным. «Эта поправка призвана сбалансировать соотношение национального и международного права. Теперь мы совершенно не обязаны склонять голову перед нашими западными партнерами по первому их требованию», — подчеркнул Александр Щипков.
Другими ключевыми поправками в этой области он назвал утверждение территориальной целостности России, а также запрет высшим должностным лицам иметь двойное гражданство и счета в зарубежных банках. Поправки, утверждающие правопреемство России от Советского Союза, призваны сохранить лучшие достижения советского периода русской истории, например, принципы социального устройства общества и т.д. Важнейшими поправками в этой же области является закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего русского народа, а также закрепление обязанности Российской Федерации оказывать поддержку соотечественникам за рубежом.
Ключевой мировоззренческой поправкой, по мнению эксперта, является утверждение бытия Божия в противовес другим статьям, определяющим секулярный характер государства. Внесение в Конституцию определения института семьи и брака как союза мужчины и женщины исключает иную трактовку этих важнейших понятий, определяющих бытие общества. Фиксация в Конституции детей как важнейшего приоритета государственной политики России блокирует ювенальные технологии и принятие законов, лоббирующих ювенальную идеологию.
«Мы голосуем за мировоззренческую триаду: Бог, брак и семья. Наша Конституция с идеологической точки зрения наконец-то приобрела законченный вид», — считает Александр Щипков.
По его мнению, настоящим прорывом стало предложение закрепить в Конституции нормы защиты исторической памяти, связанные с Великой Победой и подвигом нашего народа. Аналитик предложил внести в российское законодательство статью о защите национальной памяти и запрете отрицать геноцид русского народа, который начался в 1914 году в австрийских лагерях Терезин и Талергоф, где были уничтожены тысячи русских людей.
Важнейшими поправками политического характера Александр Щипков считает закрепление роли Государственного Совета. По его словам, это будет способствовать формированию перспективного механизма управления, который находится вне партийной конъюнктуры. Логичным эксперт считает и закрепление возможности расположения федеральных органов власти не только в Москве, но и в других регионах, и предложил использовать для этих целей Калининград и Севастополь.
«Конституция — это декларация народа о своих намерениях. Сейчас важно создать механизм ее правильной интерпретации. Кто первый выработает этот механизм, тот и сможет реализовать потенциал Конституции. Нужно сразу пресекать любые попытки нивелировать основные мировоззренческие статьи», считает эксперт.
Александр Щипков предложил вводить в высших учебных заведениях специальные курсы, посвященные изучению и анализу Основного закона.
«Сами по себе законы не работают. Любой закон, в том числе и Конституция, функционирует только в том случае, если он опирается на национально-культурную традицию. Поэтому призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать за новую Конституцию. Уверен: этот шаг приблизит наступление "золотого века России"», — заключил Александр Щипков.
(по материалам Архангельской епархии)