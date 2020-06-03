Национальный рейтинг губернаторов – Александр Цыбульский на 79-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов, охватывающий период с мая по июнь текущего года.
Экспертный совет рейтинга констатирует, что губернаторы на данный оказались между двух огней. С одной стороны, им необходимо решать макроэкономические и политические задачи (работать с инвесторами, поддерживать экономику региона, вести диалог с центром о выделении денег, решать проблемы, связанные с голосованием за поправки в Конституцию, или заниматься общефедеральными задачами – например, Парадом Победы), а с другой – контролировать массу фактически бытовых проблем. Многих на все просто не хватает, особенно тех, кто недавно получил назначение, имеет приставку врио и только входит в курс местных дел.
Первые три места занимают: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Евгений Савченко (Белгородская область).
Последние три: Сергей Фургал (Хабаровский край), Вячеслав Битаров (Северная Осетия-Алания), Валентин Коновалов (Хакасия).
Глава Архангельской области в ранге врио Александр Цыбульский на 79-м месте.
Комментарий эксперта:
Заканчивается первая декада (три месяца) Александра Цыбульского на посту временно исполняющего обязанности главы региона. Напомню, смена прежнего руководства проходила с мотивацией «взять контроль над пандемией коронавируса в регионе». Увы, в реальности именно при новом руководителе количество заболевших за сутки стало расти, как на дрожжах, и теперь редко опускается до отметки менее ста случаев за сутки. Главные очаги заражения – Архангельск и Северодвинск. Причём, в первом самыми уязвимыми местами оказались корпуса больниц, во втором – цеха военных заводов, работающие на полную мощность. Ожидаемой обществом смены руководства регионального здравоохранения так и не произошло, врио демонстрирует осторожность в кадровых решениях вместо предрекаемого ранее наплыва московских специалистов.
С предприятиями ВПК ещё сложнее, там реальные рычаги власти – у министерства обороны, у губернатора голос, разве что, совещательный (и то сомневаюсь). Однако, если судить по реакции в соцсетях, жители региона не спешат обвинять главу в параличе власти, скорее, понимают, что не всё в его силах. Опасно другое: вирус постепенно стал распространяться по районам области посредством дачников и гостей из указанных городов, там избиратель более простой и конкретный, может высказать свое недовольство в день голосования.
Ещё нюанс: экономика, особенно её частный сектор, находится в таком состоянии, что надо снимать ограничения, хотя динамика пандемии говорит ровно об обратном. Крайним в любом случае окажется глава региона.
Первый же большой проект Цыбульского по объединению области с НАО провалился в самом начале, Заполярье взбунтовалось. В итоге сам проект, если пока и не отменен, то положен в очень долгий ящик. Федеральные силы отказались от него так легко, что осталось непонятным – зачем всё затевалось. Жители области отнеслись к этому достаточно спокойно, не видя для себя ни особых плюсов, ни минусов… Но осадочек, как говорится, остался. Наше общество с сочувствием относится к сирым и гонимым, но не к неудачникам.
Что получилось, так это закрытие проекта строительства мусорного полигона Шиес, противником которого изначально был Цыбульский. Три месяца назад казалось, что одного этого хватит кандидату от партии власти для победы на выборах. Сейчас такой уверенности нет… Появились другие негативные факторы, влияющие на настроения избирателей.
На днях местная ячейка «Единой России» утвердила Цыбульского как кандидата от партии на губернаторских выборах. Многие издания отметили, что те же люди, что в марте присягали на верность Орлову, с той же истовостью восхваляют кандидата, пришедшего на замену. Это создаёт негативный фон в начале избирательной кампании и подогревает протестные настроения не только в отношении к «ЕР», но и к власти вообще.