Все-таки заметили. Премьер-министр включил журналистов в список пострадавших от пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Обращаем внимание, что в сей список вошли не только сотрудники печатных изданий, но и телевидения, радио и электронных СМИ.
Отмечено, отметили, что медиаотрасль оказалась в сложной ситуации, связанной с падением выручки от продажи книг и печатной продукции, со снижением доходов от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах, большинство из которых относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.
«В правительство поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли», - говорится в комментариях пресс-службы правительства.
Далее идут теплые слова о важнейшей роли средств массовой информации в деле своевременного информирования граждан.
В чем будет заключаться реальная помощь, не уточняется…