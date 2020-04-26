Источник: «Илим» только рад укрупнению региона… еще бы Коми с Вяткой присоединить

В последние дни в ряде федеральных СМИ появилась информация, что Группа компаний «Илим» якобы недовольна грядущему объединению Архангельской области с Ненецким автономным округом.
Напомним, в бизнес-империю Захара Смушкина входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
Однако в разговоре с редакцией ИА RUSNORD источник, близкий к руководству «Илима», высказался в том плане, что руководству компании выгодно укрупнение региона… еще бы Республику Коми с Кировской областью присоединили к новому субъекту.
- «Илим Палп» изначально создавался с прицелом на расширение территории. Для наращивания объемов производства нужны лесные ресурсы, которые в природных процессах медленно восстанавливаются. Еще бы Коми с Вяткой присоединили, мы будем только довольны.