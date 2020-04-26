Играем в праймериз? В Архангельской области «Единая Россия» выбирает достойного кандидата в губернаторы

С сегодняшнего дня на территории региона стартует предварительное голосование.
С его помощью политическая партия «Единая Россия» выявит своего кандидата на пост губернатора Архангельской области (в перспективе – главы объединенного региона).
С 20 мая по 12 июня пройдет выдвижение кандидатов с последующими дебатами претендентов (формат последних в связи с пандемией коронавируса уточняется).
Имя победителя будет объявлено на партийной конференции 13 июня. Сами же выборы по расписанию должны состояться 13 сентября текущего года. Если эпидемиологическая обстановка позволит...
Впрочем, в нынешней политической ситуации наблюдатели готовы назвать фамилию кандидата от партии власти уже сегодня – Цыбульский.
Напомним, что в понедельник на встрече с журналистами из ведущих региональных СМИ ВрИО губернатора однозначно сказал – «если пойду на выборы, то только от «Единой России». Я в партии с 2006 года… и это мое личное выражение поддержки курса президента».
Тогда зачем все эти игры в праймериз? Процедура такая…