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Александр Цыбульский: «Доплаты за риск получат и врачи, и водители, и лаборанты»

ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский объявил, что, начиная с апреля месяца, доплату за риск получат все медработники, кто в своей работе сталкивается с пандемией коронавируса в регионе.

«Мы приняли решение, что доплаты всем медикам, всем медицинским работникам, водителям, лаборантам, которые могут так или иначе столкнуться с коронавирусной инфекцией эти доплаты не будут нормироваться по фактически отработанному времени. И мы заплатим их ретроспективно».

Итак, опровергая домыслы, которыми вторую неделю кишат социальные сети, доплаты за апрель перечислят в полном объеме. Причем Архангельская область пока единственная, где четко сказали, что это касается не только тех, кто работает в «красной зоне», а всех, кто так или иначе сталкивается с коронавирусом.

Отметим, что ответственным по стране за своевременные выплаты медработникам, работающим в зоне риска, фактически назначен Александр Бастрыкин – его Следственному Комитету поручено проверить данные о невыплатах надбавок врачам, привлеченным к лечению коронавирусных пациентов, и незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае неисполнения этого президентского распоряжения.

Известно, что проверки уже начаты в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Кабардино-Балкария.

Наблюдатели полагают, что именно этот момент на определенный период станет главным критерием губернаторской профпригодности.

17 май 07:42 | : Политика / Экономика

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