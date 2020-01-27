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Ирина Чиркова: Цыбульский показался простым и эмоциональным

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова поделилась первыми впечатлениями от прямого общения с ВРИО губернатор Александром Цыбульским. Напомним, вчера состоялось знакомство руководителей думских фракций с новым главой региона.

- Диалог с Александром Цыбульским получился доброжелательным и вполне конструктивным. Пока озвучу своё впечатление о новом руководителе региона как о собеседнике - простой, эмоциональный, заинтересованный. Ну, а впечатление как о чиновнике можно будет составить только после дел и поступков...

Разумеется, меня в первую очередь интересовало отношение к Шиесу. Александр Витальевич сказал, что он «не хочет, чтобы проект остался». Со стороны, будучи в другом регионе, он думал, что в Поморье есть лишь группа недовольных, а приехав и общаясь с людьми, понял, что против - все население. В курсе, что с 7 апреля на Шиесском участке началась рекультивация.

Второй мой вопрос касался «мусорной реформы» и регоператора: претензий у населения много, методы работы с перевозчиками неоднозначные. Ответ был таким: в Ао сейчас разбирают ситуацию независимые эксперты, и когда они дадут оценку, врио будет готов озвучить свою позицию. В помощь я передала Цыбульскому копии наших запросов о возможных махинациях «Экоинтегратора», направленных от СР в различные инстанции.

По многочисленным просьбам родительского сообщества подняла и тему нынешнего дистанционного образования. Во многих районах есть желание аккуратно вернуть «очный» учебный процесс. Александр Витальевич согласился, что малокомплектные школы можно бы и открыть с соблюдением всех санэпиднорм. Уже несколько руководителей «удаленных» регионов с проблематичным интернетом направили такие просьбы в Минобр РФ. Там взяли неделю на обдумывание. По проблемам с обеспечением питания детей из многодетных и малообеспеченных семей врио обещал взял вопрос на личный контроль.

15 апрель 10:51 | : Политика

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