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В архангельский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом могут войти люди из Москвы

Но не просто люди, а депутаты ГосДумы, представляющие в нижней палате российского парламента интересы Архангельской области.

С таким предложением фракция «Справедливой России обратилась к Вячеславу Володину. Спикер отнесся к идее благосклонно, сделав акцент на том, что мнение представителей конструктивной оппозиции в подобной ситуации может быть полезным.

В. Володин: «Было бы правильно, чтобы в региональных штабах у нас на системной основе, как это сделано на уровне Правительства России, депутаты Государственной Думы принимали участие. Сейчас этого нет. Это на наш взгляд не очень правильно, коммуникации через депутатов, через тех, кто избран нашими гражданами, полезны. …Сегодняшний разговор с оппозиционными партиями показывает, насколько важно и необходимо слышать разные точки зрения, мы от этого только выиграем». Поэтому, предложите нашим коллегам из регионов, губернаторам, чтобы депутаты были востребованы».

Исходя из вышесказанного, можно с большой долей вероятности предположить, в региональный оперштаб в первую очередь войдет вице-спикер ГосДумы Ольга Епифанова, как единственный представитель парламентской оппозиции от нашей области.

Хотя наблюдатели с большим интересом увидели бы Андрея Палкина (ЕР), чтобы удостовериться – жив ли, здоров ли.

Однако отметим, что ни один из депутатов ГосДумы от Архангельской области не имел в своей жизни какого-либо отношения к медицине. У Ольги Епифановой профильное торговой образование, Елена Вторыгина начинала свой жизненный путь с профсоюзов, Дмитрий Юрков известный в регионе экономист и предприниматель, а Андрей Палкин – строительный подрядчик. Какие-такие знания и опыт перечисленной четверки помогут в борьбе с китайской заразой – пока непонятно.

07 апрель 15:42 | : Политика

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