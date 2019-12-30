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Где твоя родина, сынок? На станции Шиес (Архангельская область) задержан… Черный Ленин

Эта новость с сегодняшнего дня стала хитом в интернете… многие ее приняли за фейк.

Бенес Айо — уроженец Латвии, в последние годы он служит в ополчении самопровозглашенной ДНР, принимал участие в боевых действиях. В Латвии находится в розыске. Айо был задержан в селе Яринское Архангельской области, куда он прибыл для участия в акции против строительства мусорного полигона в поселке Шиес. Ему грозит выдача в Украину. По запросу латвийских правоохранительных органов находится в розыске Интерпола.

Первое, что удивляет – что делал этот идейный боец, чей род занятий в последние годы можно квалифицировать как «наёмничество», в известном на всю страну поселке, где в течении длительного времени прекращены любые работы по организации экотехнопарка, и даже свернуты пункты информационного обслуживания?

Вызывает сомнения и адекватность Бенеса – при такой примечательной на Русском Севере внешности и находясь в международном розыске… совсем неоправданный риск.

В любом случае, редакции ИА RUSNORD желает бедолаге Айо всего наилучшего… и не шалить!

12 февраль 13:11 | : Политика / Скандалы

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