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Весна и губернаторы. Орлов – уйти или остаться?

Как и предполагали наши наблюдатели, почти сразу после окончания рождественских каникул СМИ продолжили муссировать тему весенних отставок в губернаторском корпусе.  Мотивируя тем, что большинство осенних ожиданий так и не сбылось.

Так, издание «Коммерсант» называет четыре региона, где, по его мнению, наиболее вероятна смена власти (по алфавиту) – Архангельская область, Калужская область, Камчатский край, Республика Чувашия.

Смену исполнительной власти в Поморье традиционно мотивируют общественным напряжением вокруг строительства экотехнопарка в Ленском – р-не. Причём в ряде оппозиционных изданий самые ярые противники стройки уже не скрывают, что в проблеме больше политической составляющей, чем какой-либо иной. Последнее судебное решение о сносе уже существующих построек воспринимается, как попытка «замухоморить» проблему, и преподносится как отнюдь не окончательное.

Директор Института современного развития государства Дмитрий Солонников:

«Мне кажется, что здесь может быть два варианта. С одной стороны, действительно, у дела есть политическая подоплека. И попытка разобраться с этой ситуацией, используя решение суда, может выглядеть так — все объекты снесли, все начали заново и запустили процесс цивилизованным образом: представили проект, обсудили финансовую составляющую, привлекли население для обсуждения преференций в случае реализации проекта, предложили проект для нескольких территорий (что мне кажется крайне важным), посмотрели, какая территория победит в борьбе за инвестиции и новые рабочие места. В этой ситуации мнение жителей близлежащих территории может кардинально изменится, если выяснится, что речь идет о нескольких миллиардах, которые муниципальное образование может получить. С другой стороны, может быть это сиюминутная политическая игра: вбросили тему, чтобы строительство остановилось, попытались на этой волне успокоить общественные протесты, а дальше, понимая, что решение суда все-таки еще не окончательное, через какое-то время продолжили реализацию проекта».

Между тем, московские источники редакции продолжают настаивать на том, что судьба Игоря Орлова будет решена на кремлёвском уровне только после получения результатов экспертизы – окажет ли экотехнопарк «Шиес» негативное влияние на нормальное функционирование космодрому «Плесецк» и Центра атомного подводного судостроения в Северодвинске.

Известно, что президент очень не любит политического давления, с чей бы стороны оно не исходило.

Более подробную информацию сотрудники редакции рассчитывают получить на традиционной январской пресс-конференции с главой региона.

13 январь 11:07 | : Политика / Скандалы

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