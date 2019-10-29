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Наши непроходящие "ценности". ЮНЕСКО не признало оливье и "Иронию судьбы" "культурным наследием"

ЮНЕСКО не смогло включить в список мирового нематериального культурного наследия такие новогодние традиции россиян, как пожирание тазиками салата оливье и …цатый просмотр «Иронии судьбы, или С легким паром».

Причина отказа – РФ отказалась ратифицировать соответствующую международную конвенцию о таком наследии.

Конечно, читателей интересует, какой недоумок в очередной раз выставил нашу страну посмешищем в глазах мирового культурного сообщества? Сообщаем его имя – депутат ГосДумы от партии «Единая Россия» Виктор Зубарев. В своей заявке он перечислял не только элементы традиционного советского застолья - оливье, селедку под шубой, холодец, - но и катание на санках, просмотр "Иронии судьбы", игру в снежки и вырезание бумажных снежинок.

Впрочем, как сообщает BBC, среди его коллег есть более здравомыслящие люди, которые предлагали внести в данный список романы Толстого и Достоевского, поэзию Пушкина и Бродского, таблицу химических элементов Дмитрия Менделеева и прочее того же уровня.

04 январь 09:46 | : Политика / Культура

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