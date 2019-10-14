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«Несогласные мы». «Справедливая Россия» выходит из архангельского Совета политическим партий

Открытое письмо губернатору Игорю Орлову:

В конце 2018 года по моему предложению Вы инициировали возрождение работы Совета политических партий при губернаторе Архангельской области. Целью работы этого коллегиального органа предусматривалось обсуждение злободневных проблем региона и выработка по ним совместных решений.
Однако вместо эффективного взаимодействия деятельность Совета свелась к даче рекомендаций Правительством относительно повесток сессий областного Собрания. Вмешательство в депутатскую деятельность со стороны руководства области продолжается также в других форматах, что неприемлемо и противоречит Конституции РФ.

На протяжении 2019 года руководство регионального отделения партии СР регулярно информировало Вас о неприемлемости реализации в Ао проекта «Экотехнопарк Шиес», спровоцировавшем серьезное недовольство подавляющего большинства населения региона. Однако с Вашей стороны наблюдается игнорирование как позиции большинства граждан, так и мнения оппозиционных парламентских партий. Нет ответственной реакции, в том числе кадровой, на иные чрезвычайные события в Поморье и низкое качество исполнения основных направлений госполитики. Управленческая работа Вашей команды по итогам 2019 года Правительством РФ также не признана эффективной.

В связи с этим, мы, представители партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутаты областного Собрания А.Е. Кувакин и И.А. Чиркова, заявляем о своём выходе из состава ныне действующего Совета политических партий как не выполняющего свою основную функцию.

Далее подписавшиеся советуют главе региона подумать о добровольной отставке.

09 декабрь 12:50 | : Политика

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