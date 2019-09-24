Поговорим о бюджете. Программа 14-й сессии АрхГорДумы

13 декабря 10:00 начнёт свою работу четырнадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место встречи, как обычно: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. Всегда найдутся свободные стулья для прессы.
Рассматриваемые вопросы:
- О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (второе чтение).
- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
- Об итогах ремонта дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Город Архангельск" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также в рамках иных муниципальных контрактов в 2019 году и планах ремонта на 2020 год.
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"РВК-центр", реализации инвестиционных программ ООО "РВК-центр"
и ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2", а также о финансово- экономическом положении МУП "Водоканал".
- Об установке памятника "Геологам Русского Севера" и о признании утратившим силу решения Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 65 "Об установке памятника Лаверову Н.П.".
- Об утверждении перспективного плана работы и примерного графика проведения сессий Архангельской городской Думы на 2020 год.