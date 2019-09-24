Потрясти самих себя. Взгляд с прищуром на съезд "Единой России"

Прошедший съезд «Единой России» дал повод для новой волны пересудов не только в стане оппозиции (как системной, так и несистемной), но и в рядах сторонников «партии власти» (действующим членам деваться некуда, политических перебежчиков в конце второго десятилетия нового века стали презирать даже в собственных семьях).
Наш беспартийный президент, он же хэдлайнер главного партийного мероприятия, строго сказал, что партия нуждается в обновлении кадров, от чего зубы свело даже у присутствовавшей в зале молодёжи. Потому что те, кто сегодня только идёт в политику, намного циничней любого ветерана. У последних хотя бы в начале были какие-то романтические иллюзии, у этих – голый прагматизм. Чем докажу? Посмотрите, какие высокие конкурсы на факультеты госуправления, повыше, чем на актёрские. И уж поверьте – любой абитуриент знает, что удачная карьера номенклатурщика начинается с партийности. Хотя такая зарплата будет всегда поменьше, чем в бизнесе. Зачем тогда рвутся? Несложно догадаться.
Вот этих молодых да борзых и опускал с небес на грешную землю наш Гарант Конституции, непрозрачно напомнив присутствующим, что в идеале партия не должна превращаться в закрытое акционерное общество (ЗАО), и что партия не исполнительной власти служит, а народу. Напомню, на последнем тезисе Зеленский стал президентом Украины, тамошний избиратель купился на необычное название «Слуга народа», плохо представляя себе, как это должно выглядеть в реальности. В русской традиции слуги в основном хозяйские сапоги до блеска начищают и до господского стола не допускаются…
Как же на практике будет у нас выглядеть такое служение? Моей фантазии хватает на общественные приёмные под сине-белым флагом ЕР, многофункциональные центры, где обиженным гражданам будут оказываться, прежде всего, юридические услуги (не беспроцентные же кредиты им раздавать, честное слово?!). Но всё это есть и так, может быть, в меньших масштабах, чем требуется. Сказать избирателю, что партия власти готова подвинуться, чтобы уступить у власти место представителя других политических течений? Простите, но такого не бывает. Наоборот, по моим сведениям, полученным от московских источников, не так давно во время закрытого совещания в аппарате президента было принято волевое решение в дальнейшем свести к минимуму победы кандидатов от других партий на выборах глав регионов. Можно отдать один район (Плесецк, например), даже два… но не всю область! Иначе потенциальные кандидаты в партию власти, особенно те, что при деньгах, почуют вольный ветерок перемен и начнут разбегаться по всяким ЛДПР, где внутренняя конкуренция между членами пока слабее.
Я же вспоминаю благословенный 1999-й, когда члены «Нашего дома – Россия» явочным порядком переходили в только что организованное «Единство». Заодно интересовались, сколько зелёных миллионов отпущено региону на победу кандидата Путина в первом туре. И услышав – а нисколько, только указания из центра и макеты предвыборной агитации, остальное из собственных ресурсов, сразу грустнели и спрашивали, по какому адресу располагается штаб кандидата Тулеева, эмир Кузбасса на деньги не скупился. Это я описываю обстановку в Красноярске, но из рассказав коллег-уполномоченных знаю – примерно так было во всех субъектах Федерации.
Просто никто и представить не мог, насколько сильной и плодовитой станет в будущем «Единая Россия».
Президента слушали с серьёзными, одухотворёнными лицами. Когда к микрофону выдвинулся суровый премьер, он же партийный лидер, по впечатлениям присутствовавших в зале обстановка заметно разрядилась… вплоть до саркастических реплик. И это не новость, будто мы до этого не знали, кто в той избушке главный по погремушкам.
Как утверждают наблюдатели, в тот день фактически был дан старт избирательной кампании-2021. И ничего особенного, кто первый вскочил, того и тапки. Это с учётом более мелких региональных выборов, губернаторских в том числе. «Через год вы увидите совсем другую партию», - мечтательно перешёптывались в кулуарах съезда. Не особо расшифровывая, в чём будет заключаться эта новизна, и как такое возможно со старыми кадрами.
Впрочем, комментаторы от ЕР особо не скрывают надежды, что президент поделится с ними собственным ресурсом популярности. А также успехами в исполнении майских указов, кое-где это получается. Ведь не на пенсию же ему их с собой тащить… смешно, право.
Кстати, этот съезд у «Единой России» был по счёту XIX. Никаких ассоциаций не вызывает? Правильно, прорывными обычно бывают именно ХХ, на них как правило разоблачают чей-то культ. Но до этого начинают закручивать гайки и санкционировать «дело врачей», увы, такова традиция.
Сейчас над «Единой Россией» дамокловым мечом висит пенсионная реформа. Хотя необходимость продления работоспособного возраста очевидна (о причинах я писал неоднократно), народные массы не готовы её принимать. Не то, чтобы все россияне такие лентяи (хотя и встречаются), просто многие собирались продолжать трудиться и уже определились, куда пойдут дополнительные денежки с пенсии. А тут… будто их обокрали. То, что государству тоже обидно быть лохом, которого обувают, в расчёт никак не принимается.
Но Путин партию не бросает (хотя он и Гарант Конституции, и лидер государства, а по конституции Россия лишена главенствующей идеологии... вот такое несообразие). Вслушайтесь в его слова - «Единая Россия» - крупнейшая, ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны, для её безопасности, для стабильности, для жизни людей, причём на длительную перспективу». Зал сурово захлопал в ладоши. Что в этот момент делала другая Россия, та, что зависает в интернете? Нетрудно догадаться.
Кстати, сказанное выше прекрасно ложится на ситуацию с Шиес - не даст дополнительных очков на выборах, но крайне необходимо для страны. Это не «Технопарк» говорит, не Орлов, сам президент.
Очень оптимистично прозвучал призыв «трясти чиновников». Хорошо бы где-то на площади… да хоть на Красной. Но в зале собрались одни единороссы, подавляющее большинство которых и есть чиновники… Оптимистично для них самих – потрясти самого себя за лацканы небольшой убыток даже для самооценки. Можно жене перепоручить, а потом отчитаться на парткоме.
И, конечно, главная выволочка – хватит политикам, имеющим партбилет в кармане, о чём знает всяк и каждый, стыдливо ходить на выборы самовыдвиженцами. По сути, это оскорбление родной партии, признание в неверности, за сим логически следует исключение. Впрочем, и раньше никто не скрывал, что членство в ЕР – не лучший пункт в биографии любого кандидата.
Получается, партия отходит от идеологии – «победа любой ценой!»? Не верю ни разу. Скорее, будут стараться работать менее топорно, доказывать выгоду того, когда губернатор – единоросс, на отрицательных примерах (как в Иркутской области или Хакасии).
В пользу этого говорит, хотя бы, возвращение Сергея Ковалёва в региональный политсовет ЕР. Истинные поморы поймут, что я имею ввиду…
Леонид Черток