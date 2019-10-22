Национальный рейтинг мэров: Игорь Годзиш включает «обаяшку»

Опубликован очередной Национальный рейтинг мэров, охватывающий период октябрь-ноябрь 2019 года.
Эксперты отмечают, что федеральная власть готова вернуться к дискуссии о возвращении выборности глав МО, ныне отмененной в большинстве субъектов РФ. Однако - Власть понимает, что мэр, избранный непосредственно населением на прямых выборах, а особенно избранный большинством при хорошей явке, — это априори сильный политический игрок. Игрок, к мнению которого необходимо, как минимум, прислушиваться и, как максимум, считаться с ним. Главам регионов намного удобнее иметь «понятного», подконтрольного мэра, с которым не нужно договариваться, а которому просто можно ставить задачи. Именно таких мэров очень удобно «назначать» посредством отбора специально созданной комиссией. Поэтому думается, что в ближайшие годы – как минимум, до 2021-го – тема прямых выборов мэров так и останется на уровне дискуссий. (Сергей Румянцев, политконсультант)
Короче, до конца текущего президентского срока ждать возвращения прямых выборов мэров не стоит… это припасут как вишенку на прощальном торте
Во главе рейтинга известная троица – Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань, Руслан Кухарчук (Тюмень).
В аутсайдерах: Игорь Шутенков (Улан-Удэ), Карим Сааган-оол (Кызыл), Александр Головатый (Биробиджан).
Глава администрации Архангельска Игорь Годзиш на 67-м месте.
Комментарий эксперта:
- Конец года близок. Страсти вокруг будущих губернаторских выборов, если пока и не бурлят, то приближаются к точке кипения. Главная интрига – в том, пойдёт ли действующий губернатор на третий срок, или же Кремль инициирует его замену. В любом случае федеральному центру придётся учитывать, что ещё одного варяга население Архангельской области вряд ли примет, и без того накал страстей в обществе вокруг мусорной реформы вызывает у власти серьёзное беспокойство.
Однако, если не брать во внимание протестные эмоции, любой мало-мальски информированный наблюдатель будет вынужден признать очевидное: Москву устраивает как раз Орлов. Но если верховная власть поддастся давлению снизу, логичным будет обращение за советом в отношении персоны преемника именно к действующему губернатору. А в его команде лучшая кандидатура – это глава города Архангельска Игорь Годзиш. Он хорош уже тем, что не вызывает активного отторжения, как другие возможные претенденты, умеет общаться с людьми – «включать обаяшку» – и не замечен в личностных конфликтах. Да, у него статус сити-менеджера, но такого, который выиграет и прямые выборы.
К состоянию городской структуры областной столицы традиционно много нареканий, но сторонники мнений «всё плохо» и «стало гораздо лучше» делятся примерно пополам. И даже самый критичный архангелогородец понимает, что его родной город никогда не будет в идеальном состоянии по доброму десятку необратимых причин. Тут и северный климат, и советское наследие в виде убогой инфраструктуры, и депрессивная экономика, и собственное разгильдяйство горожан, которым часто сложно не то, что разложить домашний мусор для раздельного сбора, но и донести один общий пакет до контейнера – выбрасывают чуть ли не с балконов.
Касаемо подготовки областной столицы к зиме: на последней сессии городская дума признала готовность, а в ситуации снабжения топливом островных территорий даже назвала усилия городской администрации героическими. И это прозвучало из уст не единоросса, а эсера.
Наблюдая второй год за работой городского парламента нового созыва, где впервые с нулевых представлены в большом количестве депутаты оппозиционных партий, могу констатировать: они с администрацией слушают и понимают друг друга, а если и спорят, то по делу. И в этом объективно немалая заслуга главы города с его неконфликтностью и готовностью к диалогу.
Впрочем, совсем недавно именно городской парламент потряс скандал по поводу лоббирования отдельными депутатами интересов близких им строительных компаний. Побухтели и затихли, даже журналистам было ясно, что большого урона от этого город не понёс. Жилищное строительство здесь ведёт тот, кто реально может это делать без всяких преимуществ со стороны различных ветвей власти. А то, что это строительство массовым язык не повернётся назвать, так беда и проблема не одного Архангельска. Можно сказать одно: с большими деньгами и дурак справится, вы с небольшими попробуйте…