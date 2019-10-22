Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Читайте в Итогах недели от 24 ноября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Рейтинги его президентского величества – Владимир Путин решил опереться на гражданское общество в лице казачьих формирований;

- Заповедное слово – поэт Орлуша как нравственный и политический конкурент писателя Прилепина;

- Архангельск хочет знать – общество интересуют власть, думающая о политике, деньгах и хоккее.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45897-itogi-nedeli-s-18-po-24-nojabrja-2019-goda.html  

24 ноябрь 07:31 | : Политика / Культура / Скандалы

Главные новости


Владимир Путин: Под Северодвинском всегда есть место подвигу
Кто ты, "ЭкоИнтегратор"?! Архангельское общество волнует новый мусорный оператор
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (197)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20