Читайте в Итогах недели от 24 ноября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Рейтинги его президентского величества – Владимир Путин решил опереться на гражданское общество в лице казачьих формирований;
- Заповедное слово – поэт Орлуша как нравственный и политический конкурент писателя Прилепина;
- Архангельск хочет знать – общество интересуют власть, думающая о политике, деньгах и хоккее.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45897-itogi-nedeli-s-18-po-24-nojabrja-2019-goda.html