Игорь Арсентьев в финале конкурса на место главы Плесецкого района

Как мы сообщали ранее, бывший глава Плесецкого р-на Алексей Сметанин досрочно покинул свой пост, по сведениям наших источников, из-за недовольства его работой как областной администрацией, так и населением района. Место занял его заместитель Руслан Макаров, которого наблюдатели сразу расценивали как фигуру временную.
В соответствии с процедурой (в Архангельской области введен «мораторий» на прямые выборы глав МО), был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Было подано несколько заявок.
Примечательно, что внятная программа действий на этом посту была прописана только у двух кандидатов. Которые в итоге и вышли в финал по результатам тестирования. Это депутат областного Собрания от партии ЛДПР Игорь Арсентьев и некто Александр Федоровцев (из местных).
Именно их кандидатуры будут рассмотрены районными депутатами на втором этапе конкурса, который состоится в четверг 24 октября – претенденты должны будут представить свои программы.
Наблюдатели не исключают, что место главы одного из ключевых районов Поморья, в который входит, в частности, космодром «Плесецк», займет представитель оппозиционной партии.