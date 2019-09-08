Виктор Павленко: Побратимские связи между Архангельском и Эмденом – пример подлинной народной дипломатии

Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в мероприятиях, посвященных 30-летию подписания договора о побратимстве между Архангельском и Эмденом.
Для участия в Днях Германии в Архангельск прибыло более 50 гостей из города-побратима Эмдена: официальные лица, преподаватели университета прикладных наук, комплекса профессиональных училищ, активисты побратимских связей и участники проектов сотрудничества. В их числе три обер-бургомистра Эмдена: Алвин Бринкманн, занимавший этот пост в 1989-2010 годах, действующий глава города Бернд Борнеманн и вновь избранный Тим Круитхофф.
Напомним, что именно Виктор Павленко, будучи мэром столицы Поморья, в 2008-15 годах вдохнул «вторую жизнь» в побратимские связи с Эмденом. В рамках ежегодных протоколов к договору вместе с немецкими коллегами было инициировано и осуществлено множество проектов в сфере образования, медицины, коммунального хозяйства пожарной охраны, социальной работы с детьми. Не случайно Алвин Бринкманн, который подписал 30 лет назад договор о побратимских связях, первым и единственным из иностранцев по инициативе Виктора Павленко был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском».
«На международной арене партнерство городов является очень важным, поскольку оно основано на межличностном взаимодействии. Побратимские связи – это «кирпичики» в надежном фундаменте межгосударственных отношений наших стран. Благодаря активности «народной дипломатии», участниками которой стали сотни эмденцев и архангелогородцев, удалось реализовать по-настоящему нужные и важные социальные проекты. Уверен будущий обер-бургомистр Эмдена Тим Круитхофф, который приступит к руководству городом с 1 ноября, продолжит политику своих предшественников по всесторонней поддержке побратимства наших городов», - отметил сенатор Виктор Павленко.
Пожалуй, самый необычный проект, который стартовал в Архангельске больше 10 лет назад в рамках побратимских связей с Эмденом при поддержке Виктора Павленко – это «Родительское кафе». Сначала в школах, а затем в детских садах и других социальных учреждениях города стали открываться места, где в непринужденной обстановке родители могут задать свои вопросы по проблемам воспитания профессионалам, а также по-новому оценить свое общение с детьми. В Северном Арктическом федеральном университете им. М. В. Ломоносова, где открылось еще одно такое кафе, сенатор Виктор Павленко встретился со старыми друзьями – бургомистрами города-побратима и инициаторами проекта из Архангельска и Эмдена, обсудил перспективы распространение позитивного опыта. Ведь «Родительское кафе» получило поддержку Фонда президентских грантов.
«По-моему получился очень нужный и востребованный проект, который реально работает. Основная цель таких кафе – максимальное вовлечение родителей в воспитание детей через совместную деятельность. Каждую неделю в Родительские кафе приходят тысячи человек, которым этот проект нужен и важен для самого главного – правильного воспитания детей и построения крепкой семьи», - рассказал сенатор.
В рамках Дней Германии в Архангельске Виктор Павленко также примет участие в открытии выставки Эмдена в городском культурном центре и торжественном вечере, посвященном юбилею договора о побратимстве.