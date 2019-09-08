Константин Щемелинин: Черный лебедь прилетает внезапно

Черный лебедь прилетает внезапно, а генералы готовятся к прошлым войнам!
Думали ли советские люди, что СССР развалится на части? Тем более без войны! Конечно же, нет! Но это произошло.
Думали ли жители Донбасса, что на них пойдут украинские танки? Конечно же, нет! Но это произошло.
Многое из того, о чем люди не думали и что казалось им невероятным, произошло.
Так что нужно сделать, чтобы краха России не произошло как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе?
Самое главное — это осознать, что может быть все, даже то, чего не может быть никогда, и поэтому следует готовиться к тому, чего не может быть!
Для нынешней России распад, госпереворот и вооруженное вторжение выглядят невозможными, но тем не менее в РФ должны обсуждаться сценарии распада страны, сценарии государственных переворотов, сценарии успешных иностранных вторжений, чтобы успешно противодействовать им, ибо «стратегия ведения войны такова: не полагайся на то, что враг не придет, полагайся на средства, которыми располагаешь, чтобы принять его. Не полагайся на то, что враг не нападет; полагайся на то, чтобы наши позиции были неуязвимы для нападения» (Сунь Цзы, «Искусство войны»).
Основа силы России — это сама Россия: ее русский народ и другие народы РФ. Армия, спецслужбы, экономика и союзники России — это все вторичное, это все производные от силы народов РФ.
Первичная, основная непобедимость России заключена в ее народах: «Непобедимость заключена в самом себе; возможность победы зависит от врага. Поэтому тот, кто преуспел в войне, может сделать непобедимым себя, но не обязательно может заставить врага покориться» (Сунь Цзы, «Искусство войны»).
Нужно быть готовым, обязательно следует быть готовым, потому что иначе — «если противник не подготовлен, иди вперед и побеждай его» (Сунь Цзы, «Искусство войны»).
Тот, кто не готов, является целью! Не партнером, не соседом, не временным союзником, а именно целью для нападения. Нужен пример? Классический пример — это нападение Третьего Рейха на СССР 22 июня 1941 года. Чтобы Россия не была целью, она должна поддерживать, укреплять и не расходовать зря природную силу народов РФ.
Константин Щемелинин, крымский писатель