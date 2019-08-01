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Читайте в Итогах недели от 29 сентября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Кремлёвская чертовщина – шаман Саня как новый Распутин или ещё сто один способ отвлечения народных масс;

- Многожёнство и блуд – восточные мужчины мечтают законно разнообразить семейную жизнь;

- Мусорный свищ – жители Поморья не видят разницы между московскими отходами и из соседнего района.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45394-itogi-nedeli-s-23-po-29-sentjabrja-2019-goda.html  

29 сентябрь 07:24 | : Политика / Экономика / Скандалы

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