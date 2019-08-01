Читайте в Итогах недели от 29 сентября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Кремлёвская чертовщина – шаман Саня как новый Распутин или ещё сто один способ отвлечения народных масс;
- Многожёнство и блуд – восточные мужчины мечтают законно разнообразить семейную жизнь;
- Мусорный свищ – жители Поморья не видят разницы между московскими отходами и из соседнего района.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45394-itogi-nedeli-s-23-po-29-sentjabrja-2019-goda.html