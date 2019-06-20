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Рейтинг губернаторского влияния: Игорь Орлов вышел из критической зоны

Опубликован августовский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации.

Наблюдатели отмечают, что на этот раз эксперты рейтинга уделили больше внимания экономической ситуации в регионах… ну, и борьбе с последствием паводка, от которого в основном пострадал восток страны.

Еще одна особенность – начинает расти рейтинг тех, кто прорвался к Путину на личную встречу, это рассматривается как благоприятный признак, несмотря на тональность самой беседы.

Впереди всех традиционная тройка – Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).

В числе аутсайдеров – Александр Левинталь (ЕАО), Шолбан Кара-оол (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вышел из критической зоны, поднявшись с 85-го на 82-е место.

05 сентябрь 13:54 | : Политика

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