Рейтинг губернаторского влияния: Игорь Орлов вышел из критической зоны

Опубликован августовский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации.
Наблюдатели отмечают, что на этот раз эксперты рейтинга уделили больше внимания экономической ситуации в регионах… ну, и борьбе с последствием паводка, от которого в основном пострадал восток страны.
Еще одна особенность – начинает расти рейтинг тех, кто прорвался к Путину на личную встречу, это рассматривается как благоприятный признак, несмотря на тональность самой беседы.
Впереди всех традиционная тройка – Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).
В числе аутсайдеров – Александр Левинталь (ЕАО), Шолбан Кара-оол (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вышел из критической зоны, поднявшись с 85-го на 82-е место.