"Стреляй, малыш, стреляй". Куда заведёт Америку и Трампа свободная торговля оружием?

Помните классическую советскую отмазку времён развитого социализм – когда нашу страну из-за океана обвиняли в нарушении элементарных прав человека, например, в праве на эмиграцию, мы гордо отвечали: зато у вас негров линчуют! К тому моменту негров там давно не линчевали… а если кто и решался, то имел все шансы присесть на электрический стул. Наоборот, после недолгого, но яркого правления президента Кеннеди потомки африканских рабов, да и другие нацменьшинства получили столько льгот и преференций, что теперь белое население североамериканских штатов ощущает себя наименее социально защищённым. Целые районы темнокожих бездельников, ипотечный кризис, «цветные» бунты… всё это отголоски той самой политики.
Знаете, на чём победил консерватор Трамп демократку Клинтон на последних президентских выборах? В большой за счёт риторики в отношении завышенных прав «цветного» населения и особенно нелегальных эмигрантов, отнимающих рабочие места у граждан страны. Я сам побывал в подобном качестве… на той работе, которую выполнял, натурализованный гражданин США получал бы в три-четыре раза больше (а я был рад 6 долларам в час, такие деньги в то время по чёрному курсу у нас платили за месяц). Впрочем, подозреваю, что хозяин того садоводческого центра просто не мог платить столько, бизнес стал бы нерентабельным. Но разве это волнует простого белого работягу, с трудом закончившего high-school (очень среднюю школу) и проводящего вечера с пивом и чипсами у телевизора, ткой всех предпринимателей по определению считает жлобами и эксплуататорами.
То есть, миллиардер-девелопер рассчитал болевую точку своего сегмента электората, особенно нарывавшую после восьмилетнего правления Обамы. Барак стоял за своих, вот и Дональд встал за своих. Кстати, последний всего лишь требует соблюдения законности и заботится о благе граждан.
Однако… В результате стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне погиб 31 человек, а еще около 50 получили ранения.
Это не ах какая новость. В Америке периодически кто-то съезжает с катушек и устраивает массовые расстрелы. Иногда это форма самоубийства – уйти, громко хлопнув дверью. Чаще приступ шизофрении, человеку подсказывают голоса, или он возомнил себя «общественным ассенизатором». Или шаг отчаяния того, кто иначе не смог доказать свою состоятельность. Но, согласитесь, не со здоровый головы. И у нас случается подобное, вспомните архангельского террориста-анархиста, напридумавшего себе страшилки о пытках в подвалах ФСБ.
Между тем ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды, подобные массовому убийству в Эль-Пасо.
На что Трамп вполне резонно отвечает – если учитывать психику каждого свихнувшегося, президенту лучше вообще ничего не говорить. Молчащий как рыба об лёд лидер США… мечта для Путина.
Впрочем, у Трампа бывают высказывание, как говорится, на грани фола. Вот характерный пример. «Как вы их остановите?» — спрашивал он о желающих проникнуть в страну через южную границу во время одного из выступлений во Флориде. «Пристрелить их», — выкрикнули тогда из толпы. На что президент улыбнулся и заметил: «Такие заявления сойдут с рук только здесь». Что значит «здесь»? Штат Флорида считается белым штатом в отличии от того же Миссисипи… там сказавшего подобное могли разорвать прямо в толпе.
Да, Америка неоднородна, но разве у нас Архангельскую область можно сравнить с Дагестаном? Я не только природу и экономику имею в виду…
Неприятно об этом говорить, но американские расстрелы подоспели вовремя, оттенив события в Москве. Только представьте, что у нас разрешат торговлю огнестрельным оружием, есть и подобная лига, и её лобби в российском парламенте. Причём тут политика, спрашиваете? А вот лишь один пример - массовое убийство в Лас-Вегасе 8 июня 2014 года совершила супружеская пара, которая, по результатам следствия, «намеревалась с помощью расстрела разжечь революцию и придерживалась антиправительственных взглядов».
Слава богу, пока у нас только в кино обиженный «Ворошиловский стрелок» приходит на московский рынок и покупает винторез с оптикой. Такого в Москве не было даже в лихие 90-е, я свидетельствую.
Для американцев это действительно беда. У них сохранилась генетическая память о героических предках, покорявших Дикий Запад кольтом и винчестером. В их ментальности право на оружие — фундаментальное, закреплённое конституцией, и нарушить его невозможно, ведь это связано с основополагающими ценностями: правом на защиту частной собственности, а также на восстание против власти, если та нарушает права граждан. То есть, какие-то пункты законодательства можно ужесточить, сейчас, например, запретили скользящие приклады, превращающие полуавтоматические винтовки в автоматы, но само право чувствовать себя вооружённым (то есть, сильным) останется незыблемым.
Ещё одно мнение, которое поначалу покажется парадоксальным. Наш российский человек выплёскивает свою агрессию скупо и частями – ударит кого-то на улице, а скорее всего своих домашних, набьёт морду соседу, курящему общей лестничной клетке, выкинет из окна надоевший телевизор, вещающий всякую хрень (хорошо, если не тёщу). И не факт, что за это поплатится, сами знаете, насколько наши правоохранители любят влезать в семейные разборки.
В Америке же такие случаи имеют далеко идущие и очень дорогостоящие последствия. Там все более вежливые по этой самой причине. Пусть эти улыбки и дежурные… но стоят дешевле, чем агрессия. Но уж если планка упадёт, да ещё при свободном обороте огнестрела, тогда разбегайся!
Обратите внимание, сколько в Голливуде снято фильмов, касающихся личной свободы, не терпящей, когда кто-то пересекает границы твоего личного пространства. Ради его защиты человек готов взяться за оружие… и зритель ему сочувствует. Наша же несвобода, к которой нас приучили с детства, в данном случае является стабилизатором психики.
И что лучше? Даже теряюсь.
Вот и получается, что русскому "в морду", американцу - смерть.
Леонид Черток