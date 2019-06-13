Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщает КоммерсантЪ.
За нее проголосовало 383 депутата из 747. Минимальное количество голосов, необходимое для избрания, составляло 374.
Теперь ее можно назвать будущим премьер-министром Евросоюза. Сейчас этот пост занимает бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Госпожа фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. 17 июля она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии.
Евросовет предложил утвердить ее председателем Еврокомиссии 2 июля. Тогда же лидеры 28 стран Евросоюза согласовали на саммите в Брюсселе кандидатов в руководство евроструктур: на пост главы ЕЦБ выдвинута директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, главой Евросовета — бельгийский премьер Шарль Мишель, представителем по внешней политике и обороне — министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Срок полномочий нынешних руководителей структур истекает 31 октября.
Напомним, Европейская комиссия — главный исполнительный орган Европейского союза, который представляет ЕС как единое целое, обладает «правом инициативы», то есть предлагает законы и политические программы, а также несет ответственность за реализацию законов, принятых Европарламентом и Советом ЕС. Еврокомиссия защищает и следит за уважением интересов всего Евросоюза, а не отдельных стран-членов .
Еврокомиссию можно сравнить с европейским правительством. Функции еврокомиссаров похожи на министерские портфели в обычных странах: среди портфелей есть, например, энергетика, транспорт, бюджетные вопросы и образование и культура.
Европейская комиссия состоит из 28 членов — по одному от каждого государства ЕС. Сначала Европейский совет предлагает кандидатуру председателя Еврокомиссии, которая утверждается Европейским парламентом. После этого Совет ЕС и кандидат на должность председателя формируют состав Еврокомиссии — выбирают еврокомиссаров. И председатель, и еврокомиссары должны быть одобрены парламентом и советом. Традиционно еврокомиссарами становятся бывшие главы национальных правительств или министры. С 2014 года пост председателя Еврокомиссии занимал Жан-Клод Юнкер, который до этого почти 20 лет был премьер-министром Люксембурга.
У Еврокомиссии есть свои представительства в каждой стране ЕС, и в общей сложности в структурах Еврокомиссии по всей Европе работают более 20 тыс. человек.