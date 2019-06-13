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Такой министр ему не нужен? Губернатор Орлов прописал Ирине Бажановой по первое число

С разноса началась вчерашняя еженедельная планерка в правительстве Архангельской области. Досталось на орехи министру агропромышленного комплекса и торговли Ирине Бажановой.

«А вы-то мне зачем? Чтобы писать отчеты и проектные офисы организовывать?!», - эмоционально обратился глава региона к своей подчиненной и, чуть успокоившись, дал распоряжение наладить диалог с рыбаками, «которые сегодня на подъеме».

Судя по всему, всплеск губернаторских эмоций касался прошедшего в Санкт-Петербурге Международного рыбопромышленного форума, где к нему напрямую обращались труженики отрасли, не найдя понимания в министерстве.

Напомним, что это уже не первая претензия к министру Бажановой от трудящихся…

16 июль 07:49 | : Политика / Экономика / Скандалы

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