Такой министр ему не нужен? Губернатор Орлов прописал Ирине Бажановой по первое число

С разноса началась вчерашняя еженедельная планерка в правительстве Архангельской области. Досталось на орехи министру агропромышленного комплекса и торговли Ирине Бажановой.
«А вы-то мне зачем? Чтобы писать отчеты и проектные офисы организовывать?!», - эмоционально обратился глава региона к своей подчиненной и, чуть успокоившись, дал распоряжение наладить диалог с рыбаками, «которые сегодня на подъеме».
Судя по всему, всплеск губернаторских эмоций касался прошедшего в Санкт-Петербурге Международного рыбопромышленного форума, где к нему напрямую обращались труженики отрасли, не найдя понимания в министерстве.
Напомним, что это уже не первая претензия к министру Бажановой от трудящихся…