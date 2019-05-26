Севастопольский вальс Михаила Развожаева. Город у моря, где деньги некуда девать

На минувшей неделе состоялась отставка, которую можно назвать нонсенсом в современной российской политике.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Выборы губернатора Севастополя будут назначены за 90 дней до единого дня голосования, т. е. в следующем году.
И при этом на должность врио ставят «фронтовика» Михаила Развожаева. Который прошлой осенью чуть-чуть поруководил Хакасией в этом качестве в период тамошнего безвременья и ушёл, хотя ему предрекали неплохие шансы на прямых выборах.
Совесть заела – понял, что не его регион? Или в стране появился новый институт «вечно временных»? В кремлёвских кулуарах Развожаева рекомендуют как опытного пресс-секретаря и грамотного пиарщика. При таких опциях человека вполне можно ставить на пробу, чтобы выявить политические настроения населения голосовать за тех, «за кого нужно». В данной конфигурации становится понятен политический ход, когда бедная ресурсами республика отдаётся в управление представителю оппозиции. Население Хакасии просто проучили: не нравится наш «бело-голубой» Развожаев – получите «красного» Коновалова. Который давно на последних местах в губернаторских рейтингах, всего-то надо чуть-чуть дотационный краник прикрутить.
Как гласит легенда, Путин отправлял Развожаева в Хакасию с таким напутственным словом: …просьба заключается в том, чтобы Вы выехали в республику, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы. За это командировочному обещали хорошее место в московских структурах рядышком с Кремлём. И ведь не обманули, пристроив в верхушку ОНФ.
Однако из некоторых публикаций можно сделать вывод, что, несмотря на конкретно поставленную хакасскую задачу, Развожаеву приглянулся местный климат, и он слишком ретиво взялся за выборы. Как-то: всячески прижимал региональные независимые СМИ, снимал агитационные баннеры своего главного конкурента и закрывал его агитационные клубы, поливал грязью «красного кандидата», развешивал собственную незаконную агитацию… короче, по полной использовал властный ресурс. Возможно, всё вышесказанное поклёп на честного единоросса… но возможно и нет. Как минимум, есть мнение, что Михаил Развожаев представляет собой редкий тип политменеджера, способного договориться с кем угодно. Тем интересней будет наблюдать за его крымским периодом…
К тому же надо учитывать, что Михаил Развожаев – типичный представитель новой российской номенклатуры из, так называемых, перекати-поле. Судите сами – карьеру свою начал в Красноярске, потом перетёк в Москву за шефом, Хакасией не побрезговал, теперь оседлал Севастополь. Как к этому перелётному отнесутся севастопольцы, спрашиваете? Всё зависит от того, насколько их достал предыдущий…
Дмитрий Овсянников родился в Омске, но отец его херсонский, то есть, крымские корни имеются. Видимо, его так и позиционировали, представляя населению (а как еще-то?!). Плюс экономист со связями в Министерстве промышленности и торговли, что должно было вселять некоторую уверенность в жителей некогда закрытого военного города с пропускной системой.
Хотя… когда его командировали в Севастополь (лето 2016-го), там были готовы принять кого угодно, лишь бы под гарантии Кремля. Тем более с московским связями, всё-таки в этом специфичном городе ментальность слуг государевых… которые именно служат, а не зарабатывают.
Кто-то будет оспаривать тезис, что возвращение Крыма под российскую юрисдикцию самый главный и успешный из путинских национальных проектов? Вот и правильно, что не бесплозно…
Одна беда – когда много бюджетных денег, обязательно что-то начинает прилипать к рукам эти деньги получающим (о странном эффекте мне рассказывал знакомый кассир из булочной). Но это не физика, а особенность человеческой натуры.
У Севастополя нового российского периода вообще непростая история. В этом городе когда-то был очень популярен Алексей Чалый, первый и.о. губернатора, а потом спикер местного Заксобрания, типичный популист переходного периода, не слезавший в горячее время с телевизионных экранов, узнаваемый по чёрному свитеру без горла и модной недельной небритости. Но он, что называется, мог положить на Москву с прибором. Москве это совсем не нравилось… в итоге с Чалым был достигнут компромисс, и его место занял вице-адмирал Сергей Меняйло. Который оказался больше военным, чем управленцем (все-таки Севастополь в новой реальности – это не только военная база, но и вполне себе город). Вот когда Москва признала его несостоятельность в этом качестве, а угроза военного вторжения с материковой Украины стала совсем призрачной и трудно поддающейся пропаганде, тогда и всплыла фигура Овсянникова.
Причём Чалый был в оппозиции к обоим губернаторам и остаётся влиятельным политиком на всём Крымском полуострове, за ним стоит определённая сила в городском парламенте. Он этакая «Баба Яга, которая всегда против» (архангелогородцы могут вспомнить в этой роли Александра Петровича Иванова в бытность его депутатства в облСобрании). Основное занятие Чалого – следить за делишками тех, кто занял его кресло губернатора. И не без оснований…
Оставим военного моряка в покое. А вот за экономистом много чего числится. Некрупного, но много, что часто случается с теоретиками, нежданно-негаданно попавших на практическое поле деятельности.
Вообще севастопольский губернатор находится в уникальной для российской действительности позиции – если другие его коллеги ложатся спать и встают с мыслью «где достать денег», у него одна забота «на что эти деньги быстрее потратить, а то могут больше и не дать». Впрочем, не нужно забывать, что в военно-морском городе у светского главы есть достойная конкуренция на самом острие вертикали власти – командующий Черноморским флотом. Короче, всё непросто (а где просто?).
Но самой большой ошибкой экс-губернатора Овсянникова крымские наблюдатели считают развязанную им войну с местной «Единой Россией» - Вместо того, чтобы договориться с Турчаком (глава политсовета партии власти) и получить поддержку ЕР, Овсянников ночами спиливал партийные плакаты, заигрывал с КПРФ и СР и играл роль обиженного мальчика. А Севастополь любит сильных. Закономерный итог - отставка.
Знаете, как проверить, за что поплатился Овсянников кресло – за деньги или за политику? Понаблюдать его дальнейшую карьеру, мужик-то не старый. Если предложат тёплое местечко во властных структурах, значит, за деньги (впрочем, позже могут и посадить, такое редко, но бывает). А если сгинет в безвестности, как случилось с отставным архангельским губернатором Киселёвым, тоже враждовавшим с региональной ячейкой ЕР, это точно партия мстит.
Ну, а Севастополю удачи!
Леонид Черток