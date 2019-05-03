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Виктор Павленко: Архангельская область демонстрирует высокий уровень самоорганизации населения

 

Член Совета Федерации Виктор Павленко, который является председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского Совета местного самоуправления и Ревизионной комиссии Национальной ассоциации развития МСУ принял участие в прошедшем в Архангельске форуме «Сообщество».

 

          Мероприятие организованное Общественной палатой РФ посвящено теме самоорганизации граждан и общественному самоуправлению. Главная цель форума - обсуждение механизмов поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения на региональном и муниципальном уровне, а также законодательное обеспечение этого процесса. 

         «Сегодня мы видим, что население Архангельской области демонстрирует высокий уровень самоорганизованности, гражданского сознания и патриотизма, когда речь идет об актуальных проблемах развития региона, сохранения его уникальной природы, исторических и культурных традиций. На Севере не было крепостного права, и это определяет особый характер отношения наших жителей к своей малой родине. Этот мощный потенциал необходимо использовать для вовлечения населения, представителей муниципалитетов в процесс реализации национальных проектов. Местное самоуправление этот уровень власти, который максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в нашей общей работе», – отметил Виктор Павленко.

          По словам сенатора, важно использовать позитивный опыт поддержки инициатив граждан, развития территориального общественного самоуправления, который накоплен в Архангельской области, для повышения эффективности взаимодействия органов власти и жителей. В регионе сейчас действует более 1100 ТОСов и это действенный инструмент повышения гражданской активности населения и решения социально значимых проблем на местах. Сегодня опыт Поморья, особенно в части механизмов поддержки территориального общественного самоуправления на муниципальном уровне активно востребован в других субъектах федерации. При этом одним из ключевых критериев успешности ТОС является уровень поддержки со стороны органом муниципальной и государственной власти.

         Как отметил Виктор Павленко, Всероссийским Советом местного самоуправления были внесены, а Комитетом Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике. Местному самоуправлению и делам Севера поддержаны законодательные инициативы, направленные на обеспечение доступности института ТОС для населения. Так принят закон, который решил проблему включения расположенных на межпоселенческой территории населенных пунктов в состав территории, на которой может осуществляться ТОС. Кроме того, сохранен действующий порядок распределения субсидий для муниципалитетов по программе благоустройства дворовых территорий. Планируется, что она будет продлена на 2020-21 годы.

          «На необходимость поддержки гражданской активности на местах, в муниципалитетах, которая даст возможность жителям принимать участие в решении повседневных вопросов, определяющих качество жизни, неоднократно указывал президент России Владимир Путин. За последние 5 лет на эти цели было направлено более 1,3 млрд. рублей, реализовано более 1500 проектов. Программа предоставления грантов будет продолжена, средства на софинансирование мы предусмотрели в федеральном бюджете», - подчеркнул Виктор Павленко

21 июнь 11:56 | : Политика

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