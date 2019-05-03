Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Если бы не июнь». Писатель пугает большой войной на Донбассе

Что сейчас происходит на фронтах Донбасса? Идут взаимные обстрелы, гибнут солдаты с обеих сторон, а мирные жители по обе стороны фронта не в полной мере понимают, что же происходит.

С момента подписания «Минска-2» всевозможные локальные конфликты можно описать одним словом — обострения, то есть это временные вспышки насилия, длительностью порядка недели, ограниченные по фронту, с суммарными потерями порядка сотни убитых и раненых.

Этих обострений с 2015 года было много.

Как известно из истории, войны на территории Украины начинаются примерно в июне — достаточно вспомнить 1941 год и 2014 год.

Такова климатическая природа данного театра военных действий. На территории Украины, конечно же, воюют и зимой, и осенью, и весной, но начинают войны именно летом!

Время с конца мая и до начала июля — это самое благоприятное время для начала войны, то есть масштабного сражения с участием десятков тысяч солдат и сотен танков.

Бои за Дебальцево зимой 2015 года являлись не полномасштабной войной, а локальной военной операцией, ибо ни на юге фронта, ни в районе Луганска боев особой интенсивности не было.

Если бы сейчас был не июнь, а любой месяц года с августа до апреля, можно было бы с уверенностью прогнозировать, что ныне на Донбассе произошло очередное обострение, которое, как всегда, завершится через неделю.

Но сейчас июнь! Именно в июне 2015 года вспыхнули мощные бои за Марьинку, самые тяжелые за все время после подписания «Минска-2» и которые вполне могли привести к новой полномасштабной войне.

Политическая обстановка вокруг России, в целом, очень и очень напряженная: недавно на Украине прошли президентские выборы, РФ начала выдавать российское гражданство жителям ЛДНР по упрощенной схеме, в 2020 году России и Украине надо будет заключать новый договор о газовом транзите, в 2020 году пройдут президентские выборы в США, а главное — сейчас начинается схватка между США и Китаем за право быть номером один в мире  (биржи Китая уже упали на 20% за май, а РФ является союзником Китая).

Не будет удивительным, если нынешние бои на Донбассе сойдут на нет через неделю, но также не будет удивительным, если в ближайшее время на Донбассе вспыхнет полномасштабная война

Константин Щемелинин, крымский писатель

(мнение редакции далеко не всегда совпадают со взглядами авторов)

10 июнь 08:18 | : Политика

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (91)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20