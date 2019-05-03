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Кино, которое мы потеряем, или Кто обидел Элтона Джона?

О цензуре в советском кинематографе можно рассказывать бесконечно.

Цензоры видели политику там, где её и быть не могло. Если «полочная» судьба «Темы» Глеба Панфилова или трагическая «Комиссара» Александра Аскольдова (режиссёр-дебютант был выкинут из профессии) были в достаточной степени предсказуемыми (советская власть не любила, когда над ней шутили, или поднимали «еврейский вопрос»), то есть и примеры полного идеологического маразма.

Например, мой отец, второй режиссёр на «Мосфильме», рассказывал, как проверяющие заставили вырезать реплику «Куда из наших рек делась рыба?», дабы не вызывать у народа «ненужные ассоциации». Угадаете фильм? «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова, действие которого происходит в Германии XVIII века (для тех, кто не в ладах с мировой литературой и историей). Подули на воду, называется…

Или уже из моего опыта. На приёмке госкомиссией «Ищите женщину» Алла Сурикова львицей билась за сцену, в которой Александр Абдулов надевает на голову Леониду Ярмольнику круглый аквариум, у какого-то идиота он вызвал ассоциацию с… советским космонавтом.

Это то, что касалось политики (каким-то боком). Ещё советская цензура боролась за нравственность на экране. То есть, с обнажёнкой. До сих пор удивляюсь, каким даром убеждения должен был обладать Александр Довженко, чтобы пробить в своей «Земле» сцену мечущейся по комнате голой тёти. Впрочем, к сексу это ню не имело никакого отношения, просто проявление крестьянского отчаяния (которое сродни пролетарской ненависти). И это, пожалуй, единичный случай, в ту историческую эпоху герои-коммунисты возлегали на брачное ложе исключительно в галифе… хорошо, если шашку догадались отстегнуть.

Со времен, особенно в период хрущёвской оттепели, советский кинематографический человек получил какое-никакое право на интимную жизнь. Но только чтобы не мешала построению коммунистического общества! По этому признаку оказалась полузапрещённой (так называемый «третий экран» - прокат по городским окраинам, домам культуры и сельским клубам) «Осень» Андрея Смирнова. К слову, ни одного обнажённого тела так и не показано, только подразумевается. Зато мысли героев только ПРО ЭТО, что, наверное, и напрягло идеологов – не по-советски как-то.

Зато, когда пришла перестройка… прямо с «Маленькой Веры» и началось.

 Но это не диво. Диво то, что на наш экран (в том числе и телевизионный) хлынул поток иностранных фильмов. Вроде бы по названиям хорошо знакомых, побывавших в советском прокате, а на деле плохо узнаваемых. Например, «Конформист» Бернардо Бертоллучи в оригинальном варианте оказался цветным (нам скормили черно-белый вариант) и на 40 минут длиннее (убрали открывающие титры, на которых видно лежащее в постели доктора Клеричи обнаженное тело, сцену соблазнения маленького Клеричи шофером-педофилом, а также сексуальную сцену между героем и его молодой женой в купе поезда), ещё и перемонтировали в хронологическом порядке, убрав неповторимый авторский почерк мастера. Представьте, что также поступили с «Криминальным чтивом»… убиться можно!  До сих пор не понимаю, почему великий режиссёр, славившийся непростым характером, не засудил наш «Совэкспортфильм», а то и всё Госкино СССР, на несколько миллионов инвалютных рублей за вопиющее нарушение авторских прав. Впрочем, допускаю, что гений итальянского кинематографа был рад уже тому, что его произведение в любом виде дошло до закрытого от западного мира советского зрителя.

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что иностранные фильмы иногда чикали по одной причине – слишком длинные. Например, шли два часа, а у нас чёткий стандарт – 1.5 часа одна серия. Из такого двухсерийный тоже не слепишь, проще полчаса экранного времени в «корзину».

К чему такое длинное предисловие? А к тому – похоже, что современная российская цензура снова возвращается у «ножничному» праву, выстригая из оригинала то, что по мнению каких-то дядей (тётей) нельзя смотреть отечественному зрителю.

Вот прецедент- Из российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" вырезали несколько сцен, включая сцену однополой любви. В частности, все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

Это не ушло от внимания независимых кинокритиков, началось разбирательство на самом высоком уровне. От содеянного последовательно открестились Министерство культуры (в лице главы ведомства Мединского) и даже Кремль (устами пресс-секретаря президента Пескова). Зато вину на себя взял прокатчик – компания «Централ Партнершип». Заявившая, что - в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ.

Вроде бы всё по понятиям, тем более что лично я против, когда на широком экране (а не на домашнем компьютере) показывают отвратительные ДЛЯ МЕНЯ сцены. Специально выделил для понимания ситуации.

Вот самому Элтону Джону не понравилось, как раз, то, что кто-то вырезал часть его личной жизни - Некоторые студии хотели снизить количество секса и наркотиков в фильме, чтобы он мог получить PG-13, но моя жизнь просто не соответствует этому рейтингу. Люди и так знают, что всего этого было много в моей жизни. Потому не было смысла снимать фильм о том, как после каждого выступления я спокойно возвращаюсь в свой номер со стаканом тёплого молока и Библией под мышкой. Такой он, этот сэр Элтон… ничего не хочет скрывать от народа.

Лично я, как и Законодательство РФ, категорически против любой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. А в «Рокетмене», как подозреваю, именно пропаганда, ибо речь не о сексуальном насилии, а о любви по согласию… просто одна из форм. И наркотики героям вкалывают не через их нехочу, а с удовольствием, как одну из непременных составляющих творческой жизни. И успеха… да, успеха, после пройденного герой фильма оказывается не на помойке, а на самой вершине богатства, признания и популярности. Что, собственно, и произошло в реальной жизни Элтона Джона.

НО!

Когда меня приглашают на фильм-жизнеописание его или Фредди Меркури, я заранее предполагаю, что увижу на экране, ибо ориентация этих двоих общеизвестна. И просто отказываюсь, потому что будет неприятно, а сидеть полчаса в зале с закрытыми глазами, что может быть глупее для человека, тем более, работавшего в большом кино. И детям говорю, чтобы не ходили, а то старший уже на 18 выглядит. Прямо ему объясняю, он у меня такой же брезгливый. Сделайте ограничения на подобное «21+», к этому возрасту люди в основном понимают про себя, по какую сторону сексуальных баррикад они находятся.

Или ещё проще – не покупайте такие киноопусы для демонстрации в России. Тем более, если они по мнению самого прокатчика нарушают родное законодательство.

А вот резать по живому… потому что это, как ни крути, частная жизнь живого человека, а не сказочка про Ленина из 1918 года. Как не относись к сэру Джону, он давно в ранге исторической личности, пусть и со своими заскоками. Иначе возвращающиеся в нашу культурную жизнь игры с цензорскими ножницами при попустительстве начальников страны загонят нас назад за железный занавес. Сначала за культурный, а потом и за политический.

Мы там уже были. Неужели кому-то понравилось?!

Леонид Черток

09 июнь 07:48 | : Политика / Культура / Жизнь

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