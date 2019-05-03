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Поташева поменяли на… Поташева. В Правительстве Архангельской области очередная замена

Сегодня последний день работы Андрея Поташева – министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области

Он занимал этот пост с 1 января 2016 году, когда экс-министр Игорь Годзиш покинул его и возглавил администрацию Архангельска. Поташев был его замом.

Как стало известно ИА RUSNORD  из собственных источников, Поташеву поступило предложение по работе в другой сфере – и в другом регионе. В ближайшее время он покинет пределы Архангельской области.

За то время, что Поташев возглавлял министерство ТЭК и ЖКХ - прямо скажем, не самое простое ведомство в структуре Правительства региона, - были достигнуты хорошие показатели во всех курируемым им сферах. Так, система капитального ремонта МКД обрела стабильность и набрала обороты, сегодня в этом секторе экономики работают только проверенные подрядные организации, только за последние пять лет отремонтированы 709 крыш, 325 фундаментов, 323 фасада, 1412 инженерных систем, заменено 605 лифтов – и взят старт еще на более, чем серьезные достижения. То же самое касается формирования комфортной городской среды, куда, по последним данным, вовлечено более 250 тысяч человек по всей области. Площадь приведённых в порядок дворов составляет более 679 тысяч кв метров.

Мы желаем Андрею Петровичу интересной работы на новом месте, новых достижений и карьерных высот.

Пока по неподтвержденной информации исполняющим обязанности назначен теперь уже бывший подчиненный министра – Дмитрий Поташев (не родственник, просто однофамилец).

31 май 14:38 | : Политика

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