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"Бюджет - это "живой "документ". 9 сессия АрхГорДумы в тезисах

Как мы уже сообщали, вчера в Архангельске прошла 9 сессия Городской Думы.

Основным рассматриваемым вопросом стал отчет администрации Архангельска об исполнении бюджетного плана на 2018 год.

Главный показатель – рост цифр в сравнении с 2017 годом.

А теперь тезисы…

Директор департамента финансов Мария Новоселова:

- Была проведена работа по мобилизации источников дохода - собственные поступления увеличились. Из вышестоящих бюджетов Архангельску было выделено более 1 млрд. рублей, которые были направлены на дорожно-ремонтные работы, строительство детских садов, повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга снижены до 95 млн. рублей, что меньше уровня 2017 года на 17 % и на 32% - по сравнению с 2015 годом. Общие объемы капитальных вложений в объекты муниципальной собственности увеличились в 2,6 раза и составили более 609 млн. рублей. При этом проблема недостаточности средств в городском бюджете остается актуальной, что не позволяет решить все имеющиеся проблемы.

Глава Архангельска Игорь Годзиш:

- Объемный документ, подготовленный администрацией города, содержит в себе ответы на большинство вопросов, которые прозвучали от депутатов при обсуждении. Учитывая специфику и сложность такого рода информации, в последующем мы будем направлять документ с базовой информацией не за месяц, а еще ранее.

Спикер АрхГорДумы Валентина Сырова:

- Бюджет города – это «живой» документ, который должен своевременно изменяться при поступлении дополнительных средств, что и было сделано сегодня. В канун сезона ремонтов дорог и ремонта в образовательных учреждениях было важно внести уточнения, чтобы как можно скорее приступить к обновлению.  

30 май 10:16 | : Политика

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