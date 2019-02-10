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Национальный рейтинг мэров (январь-март) – Игорь Годзиш на 58-м месте

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг мэров столиц субъектов РФ и городов федерального подчинения.

В понятие «мэр» в данном конкретном случае входят как всенародно избранные, так и назначенные главы городских администраций. А так как последних становится все больше, то эксперты рейтинга предлагают в каждом конкретном случае ориентироваться на положение того или иного губернатора. При сегодняшнем «губернаторопаде» (некоторые называют его обычной ротацией кадров, что у наблюдателей вызывает лишь снисходительные улыбки) это может привести к ожидаемому эффекту – кресла мэров будут освобождаться параллельно с губернаторскими… разве что чуть попозже.

Тем не менее…

Первые три места заняли: Руслан Кухарук (Тюмень), Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань).

Последние три: Карим Сааган-оол (Кызыл), Олег Кузнецов (Чита), Андрей Пивенко (Биробиджан).

Глава администрации Архангельска Игорь Годзиш на 58-м месте.

(фото с сайта 29.rodina.news)

27 март 08:01 | : Политика

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