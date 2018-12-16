Теперь попаримся! На архангельские "Горбани" поставлен бывший финансист

На сегодняшней общегородской планерке глава Архангельска Игорь Годзиш представил нового директора МУП «Горбани»: им стал Михаил Назарьин.
Михаил Валентинович Назарьин родился 11 ноября 1975 года в областном центре. В 1998-м окончил Архангельский государственный технический университет по специальности «лесоинженерное дело». Квалификация: инженер-технолог-менеджер.
Трудовой путь начал в 1997 году в ООО «СВ Нефтепродукт». В дальнейшем работал на руководящих должностях в ряде коммерческих структур – ООО «Висанд Норд», ООО «ЛАД», ООО «Каркаде», ПАО «Европлан». Последнее место работы – директор подразделения «ВТБ Лизинг».
Михаил Назарьин женат, имеет двоих детей.