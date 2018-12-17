Константин Щемелинин: Настоящая война или нормализация? Что принесут украинские выборы

Будущие выборы на Украине очень и очень важны. И не важно, человек с какой фамилией станет Президентом страны — важнее то, как воспримут эту его победу в Москве.
Перед прошлыми выборами — до 25 мая 2014 года — ситуация кардинально отличалась от сегодняшней: война на Донбассе только начиналась. Было объявлено АТО, бои шли в Славянске, но танки ВСУ еще не пошли на Донецк. Рубль и гривна еще были стабильными валютами. Запад ввел некоторые незначительные санкции против России. Российские спортсмены еще не начали массово отстраняться от соревнований. Нефть еще стоила дорого, а сланцевая революция еще не вышла на свои пики. Крым только-только вошел в состав России. Россия только недавно провела суперуспешную Олимпиаду в Сочи и еще не начала воевать в Сирии.
Как видно, ситуация весной 2014 года для России была, в целом, комфортной и предсказуемой, а сама РФ была на подъеме —финансовом, эмоциональном и территориальном.
Сегодняшняя ситуация перед выборами — до 31 марта 2019 года — совершенно другая: гривна и рубль упали, поэтому население и Украины, и России стало беднеть. Антироссийские санкции сильно давят на экономику России. РФ провела непопулярную пенсионную реформу и подняла налоги. Украина твердо идет по пути построения антироссийского государства. США готовятся к размещению систем ПРО на Украине, угрожающей безопасности РФ. Мира на Донбассе до сих пор нет — 5 лет идет ограниченная позиционная война). В Сирии Россия и ее союзники добились успехов. В РФ сформирована 1-я Танковая Армия, имеющая колоссальный наступательный потенциал.
И вот сейчас на Украине происходят выборы.
Фактически, выборы дадут Москве данные о том, какую политику — пророссийскую или антироссийскую — поддерживает население разных регионов Украины, а это чрезвычайно важные данные! Кроме позиция того, тот, кто победит на выборах Президента Украины, ясно проиллюстрирует Москве, каким курсом Украина будет идти дальше: есть ли надежда на нормализацию ситуации в стране, или такой надежды нет.
Сейчас сам народ Украины выбирает свою историческую судьбу.
Или постепенная нормализация отношений с Россией, или война по-настоящему, с применением всего арсенала поражения (не исключая даже использования тактического ядерного оружия, хотя шансы на такое ничтожно малы), вплоть до безоговорочной капитуляции.
Или — или, третьего не дано.
Нынешние выборы на Украине позволяют народам этой страны управлять будущими действиями Москвы, но после того, как их выбор будет сделан, у России уже не останется свободы выбора. Последующие парламентские выборы на Украине уже не изменят ничего: картина будет нарисована, и России придется действовать в условиях, заданных для нее.
В «Операции Ы» словами известных персонажей было сказано, что, может быть, стоит сделать остановку, пока еще не поздно. Так и народу Украины: может быть, пора остановиться на антироссийском пути, пока не стало уже слишком поздно…
Константин Щемелинин, крымский писатель