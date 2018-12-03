Нехаев всплыл. Бывший подручный Ильи Михальчука по СМИ возглавил аппарат правительства Забайкалья

Еще один из бывших архангельских «якутов» (общее название команды губернатора Михальчука) всплыл в федеральных новостях. Удивительно, но его не посадили, а назначили…
Бывший глава Агентства печати и СМИ в администрации Архангельской области Сергей Нехаев назначен руководителем аппарата губернатора Забайкалья. До этого он некоторое время пробавлялся в должности вице-губернатора Приморья.
Вот, как он рьяно взялся за работу (цитата с портала правительства региона):
«Есть поручение главы Забайкалья Александра Осипова сделать работу исполнительной власти региона максимально открытой, результативной. Это касается всех направлений: кадровой, информационной и внутренней политики, работы с обращениями граждан, системного и доверительного взаимодействия с депутатским корпусом. Много предстоит решить в направлении развития местного самоуправления. Остро стоит задача по повышению эффективности работы всего госаппарата. Для этого есть все возможности. Будем работать: открыто, быстро, эффективно».
Официально о Нехаеве известно, что родился он 17 января 1980 года в Саратове. Отучившись на политолога в Саратовском госуниверситете, он работал в местной мэрии, правительстве Саратовской области, системе избирательных комиссий на выборах различных уровней, позже возглавлял Агентство по печати и СМИ Архангельской области. После фиаско своего якутского шефа прибился к правительству Приморского края, сначала в качестве советника, а потом дорос и до вице-губернатора.
Журналисты Архангельска так вспоминают о Нехаеве – «тот еще бутуз».
Сочувствуем Забайкалью!