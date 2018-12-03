Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нехаев всплыл. Бывший подручный Ильи Михальчука по СМИ возглавил аппарат правительства Забайкалья

Еще один из бывших архангельских «якутов» (общее название команды губернатора Михальчука) всплыл в федеральных новостях. Удивительно, но его не посадили, а назначили…

Бывший глава Агентства печати и СМИ в администрации Архангельской области Сергей Нехаев назначен руководителем аппарата губернатора Забайкалья. До этого он некоторое время пробавлялся в должности вице-губернатора Приморья.

Вот, как он рьяно взялся за работу (цитата с портала правительства региона):

«Есть поручение главы Забайкалья Александра Осипова сделать работу исполнительной власти региона максимально открытой, результативной. Это касается всех направлений: кадровой, информационной и внутренней политики, работы с обращениями граждан, системного и доверительного взаимодействия с депутатским корпусом. Много предстоит решить в направлении развития местного самоуправления. Остро стоит задача по повышению эффективности работы всего госаппарата. Для этого есть все возможности. Будем работать: открыто, быстро, эффективно».

Официально о Нехаеве известно, что родился он 17 января 1980 года в Саратове. Отучившись на политолога в Саратовском госуниверситете, он работал в местной мэрии, правительстве Саратовской области, системе избирательных комиссий на выборах различных уровней, позже возглавлял Агентство по печати и СМИ Архангельской области. После фиаско своего якутского шефа прибился к правительству Приморского края, сначала в качестве советника, а потом дорос и до вице-губернатора.

Журналисты Архангельска так вспоминают о Нехаеве – «тот еще бутуз».

Сочувствуем Забайкалью!

29 январь 12:27 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (188)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20